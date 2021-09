Inter mit Blitzstart

Ein Konter führte nach knapp sechs Minuten für Mailand zum Erfolg. Denzel Dumfries fand mit seiner Flanke in der Mitte den Argentinier Martinez, der aus kurzer Distanz zur Führung traf. Rund eine halbe Stunde brauchte Mailand, um nachzulegen. Eine Ecke köpfte Skriniar freistehend ein. Vier Minuten später vollendete Barella einen weiteren Konter zur frühen Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel nutzte Inter seine Chancen ähnlich konsequent. Dzeko sorgte mit dem sechsten Inter-Treffer für den Höhepunkt, als er die Kugel aus fast unmöglichem Winkel versenkte.

Die "Nerazzuri" blieben damit auch am 4. Spieltag ungeschlagen. AS Rom, SSC Neapel und der AC Mailand können aber am Sonntag vorbeiziehen. Milan tritt bei Juventus an.

