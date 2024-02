Verehrung für Ex-Bayern Zirkzee Bologna rockt die Serie A Stand: 22.02.2024 23:41 Uhr

Italiens Medien sprechen vom „Wunder Bologna“. Das junge Team begeistert derzeit mit offensivem und erfolgreichem Fußball. Und träumt sogar von der Champions-League. Der wichtigste Faktor ist ein ehemaliger Spieler des FC Bayern.

Bologna ist keine Stadt der überschwänglichen Fußballemotionen. In der gepflegten Messe- und Unistadt sind die Straßen nicht mit Vereinsgirlanden geschmückt wie in Neapel oder Häuserwände mit Fußballgraffitis verziert wie in Rom.

Im seit Jahrzehnten politisch rot regierten Bologna beschränkt sich die sichtbare Begeisterung in der zentralen Via Indipendenza auf zwei rotblaue Vereinsfahnen über einer Pizzeria und einem Café. Die letzte Meisterschaft des FC Bologna ist 60 Jahre her und die Bolognesi leben den Fußball wie das gesamte Leben – interessiert und engagiert, aber genussvoll, freundlich zugewandt und vor allem entspannt.

Eigentlich.

Empfang wie nach einem Titelgewinn

Denn am vergangenen Wochenende war Fußballparty in Bologna. Hunderte euphorisierte Anhängerinnen und Anhänger verwandelten den Bahnhof nach der Ankunft der Mannschaft in eine Fankurve. Anschließend pilgerten mehr als tausend Fans zum Trainingszentrum Casteldebole vor den Toren der Stadt und vor lauter Bengalofeuern in der Nacht war kaum noch die Straße zu erkennen, als die Spieler in ihre Autos stiegen und nach Hause fuhren.

Ein Empfang wie nach einem Titelgewinn. Dabei hatte der FC Bologna einfach nur einen weiteren Sieg in der Serie A eingefahren, diesmal bei Lazio Rom. Aber die Freude musste einfach mal raus angesichts der anhaltenden Erfolgswelle der Rossoblu, die die Mannschaft an die Schwelle zu den Champions League Plätzen gebracht hat.

"Miracolo Bologna" - die größte Überraschung der Saison

Die Gazzetta dello Sport nennt es das “Miracolo Bologna”, das Wunder Bologna. Und die führende Sportzeitung des Landes hat ihre Bewunderung für die aktuellen Leistungen des FC Bologna nicht exklusiv. Laut Corriere dello Sport ist das Team aus der Emilia-Romagna die größte Überraschung der Saison, mit Leistungen, „die die Stadt zurecht von der Champions League träumen“ lassen. Der Corriere della Sera urteilt, Bologna spiele neben Tabellenführer Inter Mailand derzeit den besten Fußball in Italien.

Maßgeblich dazu bei trägt ein ehemaliger Münchener. Joshua Zirkzee, der 2019 für den FC Bayern in der Bundesliga debütierte, ist der Leader des Teams, das derzeit die Serie A rockt. Der niederländische U21 Nationalspieler ist mit neun Treffern erfolgreichster Torschütze Bolognas (zusammen mit Sturmpartner Riccardo Orsolini).

Über Zirkzee läuft viel im schnellen Bologneser Angriffsfußball. Exemplarisch ist das Siegtor gegen Lazio, erzielt in einer Zeitspanne, die man für einmal lang Ein- und Ausatmen braucht. In neun Sekunden ging es ab der Mittellinie über sechs Stationen.

Joshua Zirkzee trifft wie Roberto Baggio

Zweimal war Zirkzee involiert, der zunächst einen technisch anspruchsvollen Hochgeschwindigkeitspass spielte und dann beim Einlaufen in den Strafraum per Volleyabnahme vollendete. Ivan Zazzeroni, Chefredakteur des Corriere dello Sport, verriet, er habe nach dem Spiel Roberto Baggio angerufen und ihm gesagt, er müsse sich das Tor Zirkzees unbedingt anschauen. Denn sowas, fand Zazzeroni, habe in der Serie A bislang nur einer gemacht – Roberto Baggio.

Zirkzee scheint nach nicht einfachen Jahren angekommen in seinem passenden Habitat. Bei Bayern München hatte er mit 18 Jahren einen aufregenden Start in die Bundesliga. Eineinhalb Jahre zuvor aus der Jugend von Feyenoord Rotterdam gekommen, machte Zirkzee in seinen ersten vier Bundesligaspiele drei Tore und war plötzlich Objekt eines Medienhypes.

Dauerhaft aber konnte er sich damals nicht als Backup für Lewandowski etablieren. Sein Coach in jener Zeit, Hansi Flick, kritisierte wiederholt die Trainingsleistungen Zirkzees. Bei den Bayern-Verantwortlichen wankte irgendwann der Glaube, der lockere Teenager mit dem smarten Lächeln könne auf absehbare Zeit ein bayerntauglicher Stürmer werden. Sie schickten ihn auf Reisen.

Zirkzee "vervielfacht die Qualitäten seiner Mitspieler"

Die Leihstationen in Parma und in Anderlecht verliefen für Zirkzee erfolglos, für 8,5 Millionen Euro verkauften die Münchener ihr Torjägertalent schließlich nach Bologna (sicherten sich aber nach Angaben des Transferexperten Fabrizio Romano eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf und eine Rückkaufoption in Höhe von 40 Millionen Euro).

Beim Tabellenfünften der Serie A ist Zirkzee nun mit 22 Jahren der gefeierte Star. Und füllt in Italien die Schlagzeilen, nicht nur der Sportpresse. Die zweitgrößte Tageszeitung „La Repubblica“ widmete Zirkzee wegen dessen Qualitäten als spielender Mittelstürmer eine feuilletonistische Hommage, so poetisch, dass sich ein Ausschnitt lohnt:

„Er ist ein 22jähriger, der etwas in sich hat, das die Qualitäten seiner Mitspieler vervielfacht. Mit einer Ballberührung, einem Zuspiel, einer Körpertäuschung, einer Vision dessen, was auf Spielfeld passieren kann. Er ist wie ein Schmetterling, dessen Flügelschlag einen Sturm in einer ganz anderen Zone des Spielfelds auslösen kann“. Prosaischer ausgedrückt: Mit 13 Scorerpunkten gehört Zirkzee zu den Topakteuren der Serie A auch in dieser Kategorie.

Thiago Motta über Zirkzee: "Er ist ein Anführer"

Seine Verehrung in Bologna lebt Zirkzee bislang gelassen. Er wohnt mit Blick aufs Stadion, unterhalb der ikonischen Kirche San Luca, die Anwohner grüßen freundlich, wenn Zirkzee morgens seinen Hund ausführt.

Wenn sich in Bologna überhaupt jemand traut, Zirkzee zu kritisieren, dann sein Trainer. „Joshua muss noch lernen, nicht irritiert zu sein, wenn ihm kein Treffer gelingt“, tadelt Thiago Motto und verteilt danach ein XXL-Lob Thiago Mottas über Zirkzee: „Joshua ist als Fußballer unvergleichlich. Am ehesten erinnert er mich an Ronaldinho, mit dem ich in Barcelona zusammengespielt habe“.

Trainer Thiago Motta als der "Erneuerer"

Thiago Motta selbst genießt als Trainer ebenfalls Heldenstatus in Bologna. „Thiamo Motto“ ist ein in der Stadt derzeit beliebtes Wortspiel. Der ehemalige italienische Nationalspieler mit brasilianischen Wurzeln hat Bologna die beste Zwischenbilanz seit 30 Jahren beschert.

Und wird gelobt für den selbstbewussten, dominanten und offensiven Fußball, den seine Mannschaft spielt, die zu den drei jüngsten der Serie A gehört. Und die den Traum lebt, erstmals in der Vereinsgeschichte an der Champions League teilzunehmen.