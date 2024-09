Serie A AC Mailand feiert, Inter enttäuscht Stand: 15.09.2024 22:47 Uhr

Der italienische Fußball-Vizemeister AC Mailand hat seine Durststrecke beendet und am vierten Spieltag den ersten Saisonsieg gefeiert. Inter Mailand hingegen patzte beim Derby in Monza.

Inter hätte mit einem Dreier beim bisher noch sieglosen AC Monza die Tabellenführung zurückerobern können, kam aber nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Damit bleibt Neapel auf Rang eins.

Beinahe hätte für Inter noch nicht mal zu einem Punkt gereicht, denn in der 81. Minute brachte Dany Mota den krassen Außenseiter in Führung. Erst in der 88. Minute gelang dann dem niederländischen Nationalspieler Denzel Dumfries noch der Ausgleich.

Milan mit überragender erster Hälfte

Bereits am Samstagabend hatte sich der AC Mailand dank einer überragenden ersten Hälfte mit 4:0 (4:0) gegen den noch sieglosen FC Venedig durchgesetzt. Die Italiener sammelten damit auch wichtiges Selbstvertrauen vor dem Duell in der Champions League am Dienstag (17.09.2024) gegen den FC Liverpool.

Spieler des AC Mailand feiern ein Tor

Theo Hernandez (2. Minute) brachte das Heimteam früh auf die Siegerstraße. Youssouf Fofana (18.), der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic (25., Foulelfmeter) und Tammy Abraham (29., Foulelfmeter) sorgten schon früh für klare Verhältnisse. In der zweiten Halbzeit sah Venedigs Hans Nicolussi Caviglia wegen wiederholten Foulspiels noch die Gelb-Rote Karte (73.), es blieb aber beim 4:0.

Hummels muss auf Roma-Debüt warten

Ex-Weltmeister Mats Hummels muss auf sein Debüt im Trikot der AS Rom noch warten. Beim bitteren 1:1 (1:0) im Auswärtsspiel gegen den CFC Genua saß der Verteidiger die gesamte Spielzeit auf der Bank. Hummels war Anfang September ablösefrei nach Rom gewechselt, nachdem sein Vertrag bei Borussia Dortmund ausgelaufen war.

Hummels hätte womöglich in der Schlussphase gut helfen können, als Genua in der Nachspielzeit durch Koni de Winter zum Ausgleich kam. Zu der Zeit war das Auswechselkontingent aber schon ausgeschöpft. Den Führungstreffer für die Mannschaft von Trainer Daniele de Rossi hatte der ukrainische Stürmer Artem Dovbyk (37.) erzielt.

Im Mittelfeld der Roma kam dabei Manu Koné über 90 Minuten zum Einsatz. Der 23-Jährige war in diesem Sommer für rund 20 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach in die italienische Hauptstadt gewechselt.

Gosens verliert mit Florenz bei Atalanta

Wenig zu lachen hatte Robin Gosens, der mit der AC Florenz mit 2:3 bei seinem Ex-Klub Atalanta Bergamo verlor. Florenz bleibt damit wie Rom ohne Saisonsieg.

In einer wilden ersten Halbzeit lag Florenz 2:1 in Führung, kassierte aber kurz vor der Pause einen Doppelschlag. Atalantas Siegtreffer erzielte der Ex-Leipziger Ademola Lookman (45.+1), der schon Bayer Leverkusen im Europa-League-Finale mit drei Treffern fast im Alleingang bezwungen hatte.

Juve nur 0:0

Juventus Turin kam beim FC Empoli nur zu einem enttäuschenden 0:0. Das Team von Trainer Thiago Motta blieb dennoch vorerst an der Tabellenspitze.