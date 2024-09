Nullnummer gegen Rom Juventus verpasst den Sprung die Spitze Stand: 01.09.2024 23:00 Uhr

Juventus Turin hat am Sonntagabend (01.09.2024) erstmals in dieser Serie-A-Saison Punkte liegen gelassen. Gegen die AS Rom kam der Rekordmeister nicht über ein 0:0 hinaus und verlor die Tabellenführung an Titelverteidiger Inter Mailand.

Der Meister hatte am Freitag Atalanta Bergamo deklassiert (4:0). Inter, Juventus, der FC Turin und Udinese Calcio stehen bei sieben Punkten.

Gosens feiert Traumdebüt für Florenz

Nur zwei Tage nach seinem Blitz-Wechsel zur AC Florenz hat Robin Gosens ein Traumdebüt hingelegt. Der deutsche Nationalspieler, der erst Stunden vor dem Ende der Transferperiode von Union Berlin an den italienischen Klub abgegeben worden war, stand am Sonntagabend im Heimspiel gegen die AC Monza in der Startelf und erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 2:2 (1:2).

Gosens war im Vorjahr für 13 Millionen Euro von Inter Mailand nach Berlin gewechselt, hatte in der Fast-Abstiegssaison jedoch selten überzeugt und die Heim-EM verpasst. Lange wurde über einen Wechsel in diesem Sommer spekuliert, zuletzt war jedoch wieder von einem Verbleib ausgegangen worden. Dann kam es kurz vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli am Freitag (1:0) doch noch zum Abschied.

Die Fiorentina geriet früh durch Treffer von Milan Djuric (18. Minute) und Daniel Maldini (32.) mit 0:2 in Rückstand. Moise Kean, wie Gosens ein Neuzugang, verkürzte kurz vor der Pause (45.). Gosens spielte durch und rettete spät den Punkt (90.+6). Florenz, dritte Italien-Station für den 30-Jährigen nach Atalanta Bergamo und Inter, wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

Raffael Leao rettet Milan einen Punkt

Am Samstag hatte der AC Mailand im Auswärtsspiel bei Lazio Rom nach Rückstand noch einen Punkt mitgenommen.

Für Milan sorgte am Samstag Raffael Leao noch für ein glückliches 2:2 (1:0) für Milan. Neuzugang Strahinja Pavlovic (8. Minute) hatte die lange Zeit überlegenen Gäste in Führung gebracht. Doch durch einen Doppelschlag fast aus dem Nichts drehte Lazio durch Valentin Castellanos (62.) und Boulaye Dia (66.) die Partie, ehe Leao auf Vorlage von Neuzugang Tammy Abraham mit dem Schuss zum 2:2 noch für den Punktgewinn sorgte.

Lukaku trifft spät für Napoli

Noch besser lief es für den SSC Neapel. Die Süditaliener drehten in der Nachspielzeit die Partie gegen Parma und gewannen noch mit 2:1 (0:1). Die Gäste führten durch einen verwandelten Elfmeter von Ange-Yoan Bonny (19.) lange Zeit. Dann sah Parmas Schlussmann Zion Suzuki Gelb-Rot (75.) und in der Nachspielzeit ließ erst Routinier Romelu Lukaku (90.+2) die Gastgeber über den Ausgleich jubeln, ehe Zambo Anguissa (90.+6) sogar noch einen drauflegte und für den Sieg sorgte.

Inter Mailand dominiert Bergamo

Meister Inter Mailand hat dagegen am 3. Spieltag erstmals in der noch jungen Saison wirklich beeindruckt und die Tabellenführung übernommen. Die "Nerazzurri" gewannen am Freitagabend gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo mit 4:0 (2:0), mit nun sieben Punkten aus drei Spielen steht Inter ganz oben, punktgleich unter anderem mit dem FC Turin.Turin gewann beim FC Venedig mit 1:0 (0:0). Später Torschütze war Saúl Coco (86.)

Mailand startete mit fünf ehemaligen Bundesligaprofis ins Spiel, besonders Marcus Thuram stach heraus: Der einstige Mönchengladbacher traf doppelt zum Endstand (47./56.). Ganz früh im Spiel hatte der Franzose zudem bereits den Ton gesetzt. Seine scharfe Hereingabe fälschte Berat Djimsiti in der 3. Minute ins eigene Tor ab. Per Volley sorgte Nicolo Barella wenig später für das sehenswerte 2:0 (10.).

Champions-League-Teilnehmer Bergamo war nun der erste harte Prüfstein, und die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi trat meisterlich auf - der Sieg hätte am Ende noch höher ausfallen können.