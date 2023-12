Premier League Überraschungsteam Tottenham: Jetzt ausgerechnet ManCity Stand: 01.12.2023 16:11 Uhr

Noch vor drei Wochen war Tottenham Hotspur Spitzenreiter der Premier League. Nach drei Pleiten in Serie ging es in der Tabelle bergab. Jetzt geht es zu Meister Manchester City.

Vor drei Wochen thronte Tottenham Hotspur noch an der Tabellenspitze der englischen Premier League. Da war das Team ungeschlagen, hatte Manchester United und den FC Arsenal besiegt und dem FC Liverpool einen Punkt abgerungen. Und das alles ohne den vor der Saison zum FC Bayern München abgewanderten Harry Kane. Bemerkenswert.

Dass der nicht mehr dabei war, viel gar nicht weiter auf. Statt Kane trumpften Heung-min Son und James Maddison mächtig auf und sie erwiesen sich als kongeniales Duo. Auch ohne Kane hatte Trainer Ange Postecoglou ein Team geformt, das oben mitspielen kann. So schien es jedenfalls.

Chelsea-Pleite als Knackpunkt

Doch dann kam das Spiel gegen den FC Chelsea. Bei der 1:4-Heimpleite verletzten sich gleich mehrere Stammspieler, zudem mussten Cristian Romero mit Rot und Destiny Udogie mit Gelb-Rot vom Platz.

So dezimiert setzte es eine Woche später eine 1:2-Niederlage bei den Wolverhampton Wanderers. Beide Gegentreffer fielen in der Nachspielzeit. Pleite Nummer drei folgte dann daheim gegen Aston Villa (1:2).

Man City klar der Favorit

Besserung ist nicht in Sicht. Am Sonntag (03.12.2023 / Spielzusammenfassung ab 19.15 Uhr in der Sportschau) müssen die "Spurs" bei Manchester City ran. Nach drei Niederlagen in Serie sind sie mit 26 Punkten auf Platz fünf der Tabelle abgerutscht.

Auch in Manchester muss Postecoglou immer noch auf elf verletzte Spieler verzichten, darunter sind auch die Topspieler Maddison und Richarlison. Zudem ist Romero weiterhin gesperrt.

Jüngste Statistik spricht für Tottenham

City dagegen ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Da es zuletzt aber nur zu zwei Remis gegen den FC Chelsea (4:4) und den FC Liverpool (1:1) reichte, liegt das Team von Trainer Pep Guardiola mit 29 Punkten nur auf Rang zwei hinter dem FC Arsenal.

Was die "Spurs" hoffen lässt, ist die Statistik. Von den jüngsten vier Duellen mit Man City gewann Tottenham drei.