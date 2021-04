Premier League - Spitzenreiter Manchester City patzt zu Hause

Trotz einer Spielhälfte in Überzahl unterlag Manchester City am Samstag (10.04.2021) zu Hause mit 1:2 (0:1) gegen Leeds United. Am Mittwoch spielt City im Viertelfinalrückspiel der Champions League bei Borussia Dortmund, das Hinspiel hatte Manchester mit 2:1 gewonnen.

Leeds gewinnt dank Stuart Dallas

Leeds zeigte von Beginn an eine starke Defensivleistung, und ging durch Leeds Stuart Dallas (42.) in Führung. Leeds wurde aber durch einen Platzverweis kurz vor der Halbzeitpause geschwächt. Nach VAR-Sichtung sah Liam Cooper für ein zu hartes Einsteigen gegen Gabriel Jesus die Rote Karte.

Ferran Torres (76.) erzielte nach der Pause den zwischenzeitlichen Ausgleich für Manchester, das den Druck immer mehr erhöhte und deutlich mehr Torschüsse abgab. Doch Leeds steckte trotz Unterzahl nicht auf und kam spät zum Siegtreffer: Erneut Dallas traf in der Nachspielzeit (90.+1). In der Tabelle bleibt Manchester City aber komfortabel in Führung, der Vorsprung auf Manchester United betrug am Samstag immer noch 14 Punkte. Das Team von Trainer Pep Guardiola braucht damit maximal noch elf Punkte zum Gewinn der siebten englischen Meisterschaft.

Landesweit Gedenken an Prince Philip

In allen englischen Fußballstadien wurde an diesem Fußballwochenende mit jeweils zwei Schweigeminuten an den im Alter von 99 Jahren verstorbenen britischen Prinzen Philip gedacht.

