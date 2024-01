Premier League Arsenal betreibt Frustabbau gegen Crystal Palace Stand: 20.01.2024 15:52 Uhr

Der FC Arsenal ist nach drei Spielen ohne Sieg und dem Pokal-K.o in der Premier League wieder eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Gunners feierten am Samstag (20.01.2024) bei der Fortsetzung des 21. Spieltags einen 5:0-Erfolg gegen Crystal Palace.

Gabriel (11.) erzielte die Führung für die Nord-Londoner, die nach einem Eigentor von Palace-Keeper Dean Henderson (37.) mit einem 2:0 in die Pause gingen. Leandro Trossard (59.) und Gabriel Martinelli mit einem Doppelpack in der Nachspielzeit (90.+4/90.+5) machten das Torfestival perfekt. Kai Havertz stand bei Arsenal in der Startformation, der Offensivspieler blieb bei 69 Minuten Spielzeit aber ohne Treffer.

Arsenal wieder in der Erfolgsspur

Die Gunners hatten zuvor nur vier Punkte aus fünf Liga-Spielen geholt und zudem den unglücklichen Pokal-K.o. gegen Liverpool kassiert. Mit nunmehr 43 Punkten ist Arsenal als Dritter nun wieder dem Spitzenreiter aus Liverpool auf den Fersen (45), die Reds spielen am Sonntag beim AFC Bournemouth.