Premier League Havertz mit dem Siegtreffer - Arsenal legt vor Stand: 09.03.2024 21:23 Uhr

Der FC Arsenal hat im Titelrennen in der Premier League mit einem Sieg gegen den FC Brentford vorgelegt. Kai Havertz war der Matchwinner bei den "Gunners".

Arsenal kam am Samstag (09.03.2024) zu einem schwer erkämpften 2:1-Sieg gegen Brentford und übernahm mit 64 Punkten vorerst die Tabellenspitze. Am Sonntag kommt es zum direkten Duell der weiteren Titelkonkurrenten, zwischen dem FC Liverpool (63 Punkte) und Meister Manchester City (62).

"Diese Punkte waren so wichtig für uns, und das konnte man in der zweiten Halbzeit sehen. Wir haben in der ersten Hälfte nicht unsere beste Leistung gezeigt. Dann so zu gewinnen, ist umso besser", sagte Havertz dem TV-Sender Sky.

Havertz mit dem Siegtor für Arsenal

Arsenal war von Beginn an drückend überlegen, nach dem Führungstreffer durch Declan Rice per Kopf (19.) sah alles nach einem Sieg nach Plan aus. Doch ein Blackout von Arsenal-Keeper Aaron Ramsdale, der den heranstürmenden Yoane Wissa anschoss und sich den Ball gewissermaßen selbst ins Tor legte (45+4), brachte die "Gunners" um den Lohn einer starken ersten Halbzeit.

Ramsdale machte seinen Fehler aber nach der Pause wett, verhinderte gleich zweimal mit starken Rettungstaten einen möglichen Rückstand. Arsenal blieb am Drücker, Havertz traf vier Minuten vor dem Ende per Kopf und sicherte wichtige drei Punkte im Titelduell.

United kann wieder gewinnen

Manchester United feierte nach zuletzt zwei Pleiten in Folge wieder ein Erfolgserlebnis. Die Red Devils besiegten den FC Everton mit 2:0 und bleiben damit im Rennen um die internationalen Plätze. Bruno Ferndandes (12. Minute) und Marcus Rashford (36.) sorgten mit ihren Treffern jeweils vom Elfmeterpunkt für den Sieg im Old Trafford. United liegt mit 47 Punkten weiter auf dem sechsten Rang.