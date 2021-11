Ein hohes Jahresgehalt und ein üppiges Handgeld: Newcastle United will Ousmane Dembélé in die Premier League locken und hat dem Franzosen vom FC Barcelona ein "astronomisches Angebot" gemacht. Das berichten spanischen Medien. Die Engländer sollen zudem Interesse an Barcas Torwart Marc-André ter Stegen haben, auch Bayern Münchens Abwehrchef Niklas Süle ist wohl im Gespräch. Das sind nur drei Namen auf einer langen Liste von Spielern, die derzeit mit dem Klub aus dem Nordosten Englands in Verbindung gebracht werden.

Der wohl reichste Klub der Welt ist noch ohne Sieg

Newcastle wurde jüngst von einem Konsortium übernommen, an dem der staatliche Investmentfonds Saudi-Arabiens 80 Prozent hält. Vorsitzender des Fonds ist der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. Anders ausgedrückt: Newcastle United gilt derzeit als der reichste Klub der Welt und will in der nächsten Transferperiode üppig auf Einkaufstour gehen.

Was aber potenzielle Zugänge abhalten könnte, ist ein Blick auf die Tabelle der Premier League. Die "Magpies" sind Tabellen-Letzter und noch ohne Sieg. Nach 13 Spielen stehen nur sechs Punkte auf dem Konto, sechs Zähler beträgt auch der Rückstand zum ersten Nicht-Abstiegsplatz. Das entbehrt freilich nicht einer gewissen Ironie.