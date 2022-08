"Einfach glücklich" Premier League: Leno-Wechsel zum FC Fulham perfekt Stand: 03.08.2022 13:39 Uhr

Stammplatz beim Premier-League-Aufsteiger FC Fulham statt Ersatzbank beim FC Arsenal: Nationaltorhüter Bernd Leno wechselt innerhalb Londons den Verein.

Leno unterschrieb einen Vertrag bis 2025 mit einer Option auf ein weiteres Jahr, wie sein neuer Verein am Dienstagabend (02.08.2022) mitteilte. "Ich bin erleichtert, dass alles erledigt ist. Ich bin einfach glücklich, hier zu sein. Es hat ein bisschen gedauert, aber am Ende haben wir es geschafft, und das ist das Wichtigste" , sagte Leno, 30, im klubeigenen TV-Kanal.

Neu beim FC Fulham: Bernd Leno

Plötzlich nur noch Ersatz

Leno war 2018 von Bayer Leverkusen zum FC Arsenal gekommen. Er hatte da bereits für Deutschlands Nationalmannschaft debütiert und galt überhaupt als aufstrebender Schlussmann. Wenig überraschend wurde er auch beim FC Arsenal die Nummer eins, er bestritt mehr als 100 Premier-League-Spiele, verlor aber in der vergangenen Saison überraschend seinen Status als Nummer eins an Aaron Ramsdale.

Debüt gegen Klopps Liverpool

Bei Fulham hofft Leno, wieder Stammspieler zu werden und sich bei Bundestrainer Hansi Flick und für die WM Ende des Jahres in Katar zu empfehlen. Der FC Fulham startet in die Premier-League-Saison am Samstag (06.08.2022) mit dem Spiel gegen den FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp.