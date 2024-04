Premier League Liverpool mit leerem Tank zum FC Fulham Stand: 19.04.2024 13:33 Uhr

Jürgen Klopp bleibt beim FC Liverpool noch die Meisterschaft, um sich mit einem großen Titel zu verabschieden. Nach dem Abschied aus der Europa League sagte der Trainer, dass "ein bisschen das Benzin ausgegangen" sei.

In seiner ersten Saison an der Merseyside führte Klopp den FC Liverpool ins Finale der Europa League. Das Spiel gegen den FC Sevilla wurde im Mai 2016 in Basel verloren.

Nun sollte sich der Kreis erfolgreich schließen. Aber es bleibt eine Lücke. Liverpool schied gegen Atalanta Bergamo aus, obwohl es am Donnerstag (18.04.2024) im Norden Italiens 1:0 gewonnen hatte. Die Hypothek aus dem Hinspiel, das in Anfield 0:3 verloren wurde, war zu hoch.

Mohamed Salah verwandelte in der siebten Minute einen Elfmeter und nährte die Hoffnung auf einen weiteren magischen Abend der "Reds" im Europapokal. Der Ägypter hatte eine große Chance, noch vor der Pause das 2:0 zu erzielen. Aber er traf den Ball beim Heber mit dem Knöchel statt sauber mit der Seite des Fußes. Mit dieser Szene lässt sich die aktuelle Situation des FC Liverpool ganz gut erklären.

Bruch nach dem Spiel bei United

Es war auch ein von Salah verwandelter Elfmeter, der im Meisterschaftsspiel bei Manchester United knapp zwei Wochen zuvor einen Punktgewinn rettete. Dabei hätte Liverpool das Spiel aufgrund bester Chancen locker gewinnen können.

Es folgte ein Bruch. Drei Tage nach dem 0:3 gegen Atalanta gab es mit dem 0:1 gegen Crystal Palace eine schmerzliché Niederlage im Titelkampf der Premier League.

Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf Manchester City, auch der FC Arsenal ist wegen der besseren Tordifferenz in der Tabelle noch vor den "Reds".

Keine Ideen, kein Pressing, keine Überzeugung

Klopp sagte in Bergamo: "Jetzt können wir uns auf die Liga konzentrieren und das werden wir auch tun. Das war, wenn wir so wollen, der Start in die restliche Saison mit einem guten Ergebnis und einer guten Leistung. Und so sehen wir es auch."

Das Ergebnis war insofern gut, dass Liverpool nach zuvor neun Spielen mit mindestens einem Gegentor mal wieder ohne geblieben war. Die Leistung in Bergamo war laut Klopp in der ersten Hälfte "geil", zur zweiten sagte er bei "RTL", dass zu wenig Chancen herausgespielt worden: "Uns ist dann ein bisschen das Benzin ausgegangen. Wir haben Mitte April, die Jungs haben ein paar Kilometer auf dem Tacho."

Streng genommen gab es nach der Pause keine gute Chance, kein vernünftiges Pressing, kein Gegenpressing, keine Ideen, keine Überzeugung. "Jetzt kommt die Premier League, da werden wir uns jetzt verbeißen in diese Geschichte. Das ist jetzt der Plan. Back to winning ways", kündigte Klopp an.

Klopp vor Englischer Woche: "Augen zu und durch"

Zwei Auswärtsspiele stehen an. Am Sonntag (21.04.2024) geht es nach London zum FC Fulham. Ausschnitte der Partie werden ab 19.15 Uhr in der Sportschau im Ersten zu sehen sein. Am Mittwoch wartet der abstiegsgefährdete FC Everton im Goodison Park auf den Lokalrivalen.

"Es heißt jetzt: Eine Woche noch mal Augen zu und durch. Und mal gucken, was wir da rausholen können", blickte Klopp auf die Englische Woche. Ein kleiner Trost: Auch Manchester City und der FC Arsenal lecken die Wunden nach dem Aus in der Champions League. Der Tabellenführer machte bei der Niederlage gegen Real Madrid im Elfmeterschießen allerdings nicht den Eindruck, dass der Tank leer sei.