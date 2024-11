Premier League Arsenal überrollt West Ham Stand: 30.11.2024 20:38 Uhr

Der FC Arsenal hat in der Premier League bei West Ham United das nächste Torfestival abgeliefert und ist wieder erster Verfolger von Tabellenführer Liverpool.

Die "Gunners", die unter der Woche in der Champions League schon Sporting mit 5:1 deklassiert hatten, feierten auch in der Premier League beim Stadtrivalen West Ham einen spektakulären 5:2-Sieg.

Gabriel eröffnete in der 10. Minute einen unterhaltsamen Abend im Londoner Olympiastadion und köpfte nach einer Ecke Arsenals Führungstreffer. Leandro Trossard krönte die bis dahin schönste Kombination des Spiels mit dem 2:0 (27.), Kapitän Martin Ödegaard traf per Elfmeter (34.) zum 3:0. Kai Havertz legte mit dem nächsten Angriff (36.) den vierten Treffer nach.

Arsenal mit fünf Toren in der ersten Halbzeit

West Ham schien durch Aaron Wan-Bissaka (38.) und einen sehenswerten Freistoßtreffer von Emerson (40.) einen Weg zurück ins Spiel zu finden. Doch Bukayo Saka, der schon die Vorlagen zu den ersten beiden Treffern besorgt und den Strafstoß vor dem 3:0 herausgeholt hatte, traf noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vom Elfmeterpunkt zum 5:2-Endstand.

Die "Gunners", die in der Vorwoche mit dem 3:0-Sieg gegen Nottingham eine Durststrecke von vier Liga-Spielen ohne Sieg beendet hatten, sind damit endgültig wieder in der Spur.

Liverpool gegen Manchester City am Sonntag im Spitzenspiel

Bis zum Spitzenspiel am Sonntag zwischen Liverpool und Manchester City (Highlights ab 19.15 Uhr in der Sportschau am Sonntag) ist Arsenal (25 Punkte) nun auch vorerst wieder erster Verfolger von Spitzenreiter Liverpool (31). City (22) könnte mit einem Sieg an den "Gunners" vorbeiziehen.

Die "Hammers", bei denen der verletzte Niklas Füllkrug weiter auf sein Comeback wartet, stecken mit 15 Punkten weiter im unteren Mittelfeld fest.