15-Jähriger in der Premier League Profi-Debüt bei Arsenal - jünger als Nwaneri war noch keiner Stand: 19.09.2022 13:58 Uhr

Mit seinen 15 Jahren und 181 Tagen schrieb Ethan Nwaneri am Wochenende Premier-League-Geschichte. Für den FC Arsenal debütierte der Engländer beim Spiel in Brentford als jüngster Profi in der Historie der Liga. Ein deutscher Weltmeister hat dem Youngster zu diesem Sprung verholfen.

Von Raffael Reisdorf

Der Engländer mit nigerianischen Wurzeln stammt aus der Jugendakademie der Gunners. Hauptverantwortlich für diese Abteilung ist Per Mertesacker - der ehemalige Kapitän des FC Arsenal hatte Trainer Mikel Arteta das Talent wärmstens empfohlen.

Mikel Arteta Er ist bereit

Beim 2:0 über Brentford sprang Arsenal trotz großer Verletzungssorgen zurück an die Tabellenspitze. Gerade die angespannte Personalsituation machte das Debüt von Nwaneri möglich: Mit Martin Odegaard, Thomas Partey und Reiss Nelson fehlten gleich drei Mittelfeld-Akteure.

Glück für das Eigengewächs, welches so schließlich in der 92. Minute für Fabio Vieira ins Spiel kam. Durch den Einsatz verdrängte Nwaneri den bisherigen Rekordhalter Haryey Elliott, der im Mai 2019 im Alter von 16 Jahren und 30 Tagen für den FC Fulham debütierte.

Oft junge Spieler auf der Bank des FC Arsenal

Trainer Mikel Arteta ist dafür bekannt, jungen Spielern eine Chance zu geben. Häufig ist die Bank der Gunners von Youngstern besetzt.

"Wir wollen Chancen geben, wenn das Talent da ist und wenn es Spieler sind, die das, was sie tun, so sehr lieben und keine Angst haben. Die Türen sind offen, um herauszufinden, wohin sie gehen können", so der spanische Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Die Entscheidung für einen Einsatz des 15-Jährigen sei instinktiv gefallen: "Es war ein reines Bauchgefühl. Ich habe den Jungen getroffen und mochte wirklich, was ich gesehen habe. Per Mertesacker und die Mitarbeiter der Akademie haben mir wirklich gute Informationen über ihn gegeben."

Auch nach der Partie war Arteta voll des Lobes: "Der Junge braucht dir nur in die Augen zu schauen und schon ist er bereit. Er ist ein großes Talent, das wir bei uns behalten wollen."

Besondere Regeln: Separate Kabine für Nwaneri

Da Nwaneri im rechtlichen Sinn noch ein Kind ist, hatte der FC Arsenal vor der Partie Bestimmungen zum Kinderschutz einzuhalten. Wie die englische "Times" berichtet, musste sich das 15-jährige Talent in einer separaten Kabine abseits vom Team umziehen.

Premier-League-Ikone reagiert erstaunt

Auch Premier-League-Star und "BT Sport"-Experte Michael Owen staunte nach dem Rekord-Debüt nicht schlecht: "Ich sehe ihn an und denke: Wie kann das sein? Unglaublich. Er muss viel gezeigt haben. Ich weiß, dass Arsenal viele Verletzungen hatte, aber einen 15-Jährigen auf die Bank zu setzen und ihn dann zu bringen, das muss schon etwas bedeuten."

Nach dem Eintrag im Geschichtsbuch steht für Nwaneri jedoch wieder der Alltag auf dem Programm: "Er hat morgen früh Schule", so Arteta nach der Partie.