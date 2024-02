Auslosung in Paris Nations League - was das soll und worum es geht Stand: 06.02.2024 07:24 Uhr

Die Nations League wird am Donnerstag ausgelost. Das Turnier bekommt teilweise einen neuen Modus und hat weiter Bedeutung für die WM-Qualifikation 2026.

Welche Gegner könnte die deutsche Mannschaft bekommen?

Deutschland spielt in Liga A. Dort werden vier Gruppen mit je vier Teams ausgelost. Die deutsche Mannschaft liegt in Topf 3 und bekommt aus den drei anderen Töpfen jeweils einen Gegner zugelost. Innerhalb der Gruppen spielt jeder gegen jeden in Heim- und Auswärtsspiel.

Die Auslosung findet am Donnerstag (08.02.2024, 18 Uhr) statt, das ZDF und die UEFA bieten Livestreams an.

Lostöpfe Liga A Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Spanien Dänemark Schweiz Israel Kroatien Portugal Deutschland Bosnien-H. Italien Belgien Polen Serbien Niederlande Ungarn Frankreich Schottland

In den unteren Ligen gibt es bei der Auslosung mehrere Einschränkungen: Politisch ausgeschlossen wurde die Partie Armenien gegen Aserbaidschan. Wegen übermäßiger Reisebelastung darf Kasachstan nur auf einen der vier möglichen Gegner England, Wales, Island und Irland treffen. Zudem dürfen maximal zwei Teams, in deren Heimat ein Risiko für strenge Wetterverhältnisse im Winter besteht, in einer Gruppe gelost werden. Das gilt beispielsweise für Lettland, Norwegen und die Färöer-Inseln.

Wie läuft die Nations League künftig ab?

Die Gruppensieger treffen dann auf die Gruppenzweiten in einem Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel. Es folgt zum Abschluss das Finalturnier mit vier Teams.

Wo findet das Finalturnier statt?

Die UEFA schreibt vor, dass alle Verbände mit einem Team in Liga A grundsätzlich die Ausrichtung des Finalturniers anbieten müssen, wenn es die angeforderten Stadien in dem Land gibt. Wenn das Viertelfinale steht, wird das UEFA-Exekutivkomitee im Dezember 2024 eine der Viertelfinalbegegnungen bestimmen, dessen Sieger das Turnier ausrichten wird. Grundsätzlich sind auch Bewerbungen anderer Länder möglich.

Die spanischen Nationalspieler jubeln 2023 mit dem Pokal der UEFA Nations League

Was hat das mit der WM 2026 zu tun?

Wie seit der EM 2021 üblich, wird die Nations League mit der Qualifikation zum folgenden großen Turnier verbunden - diesmal mit der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Die UEFA bekommt 16 Startplätze bei der vergrößerten WM mit 48 Teams, bislang waren es 13.

Die zwölf Gruppensieger der zwölf Qualigruppen sind direkt für die WM qualifiziert

Die zwölf Gruppenzweiten der zwölf Qualigruppen spielen in den Playoffs

Die vier besten Gruppensieger der Nations League spielen - sofern sie nicht schon für die WM qualifiziert sind - ebenfalls in den Playoffs.

Diese 16 Teams spielen dann in vier Turnierbäumen mit Halbfinale und Finale (je ein Spiel) die vier weiteren europäischen WM-Teilnehmer aus.

Wie funktionieren Auf- und Abstieg?

Die vier Gruppenletzten der Liga A steigen ab, die Gruppensieger der Liga B steigen auf. Zwischen den Gruppendritten der Liga A und den Gruppenzweiten der Liga B gibt es Relegationsspiele. Dieselbe Regelung gilt zwischen den Ligen B und C.

Zwischen den Ligen C und D kommt es zu weniger Relegationsspielen, weil die Liga D nur sechs Teams hat.

Der Pokal der UEFA Nations League

Gibt es jetzt mehr Länderspiele?

Nein, aber mehr Nations League. Die Qualifikation zur WM 2026 wird verkleinert: Dort werden künftig mit kleineren Gruppen von vier oder fünf Teams nur noch zehn statt bisher zwölf Spieltage ausgetragen. Die beiden frei gewordenen Termine nutzt die UEFA für das neue Viertelfinale und die Relegationsspiele.

Die Spiele finden alle nach der EM 2024 statt:

1. Spieltag: 5. - 7. September 2024

2. Spieltag: 8. - 10. September 2024

3. Spieltag: 10. - 12. Oktober 2024

4. Spieltag: 13. - 15. Oktober 2024

5. Spieltag: 14. - 16. November 2024

6. Spieltag: 17. - 19. November 2024

Relegation und Viertelfinale: 20. - 25. März 2025

Finalturnier: 4. - 8. Juni 2025

Das Logo der Nations League - es gibt viel Kritik an dem Wettbewerb.

Nations League - warum?

Die Nations League wurde eingeführt, um den Länderspielen abseits der Qualifikationswettbewerbe für Welt- und Europameisterschaften mehr Bedeutung zu geben. Das Finalturnier soll mit der Zeit an Bedeutung gewinnen und die Verbindung zur Qualifikation zu den großen Turnieren für eine Aufwertung sorgen. Es soll durch das Ligasystem mehr Spiele auf Augenhöhe geben, kleinere Länder können durch die zentrale Vermarktung der UEFA auf mehr Geld hoffen.

Viele Fans und Spieler fremdeln aber noch immer mit dem Wettbewerb. "Die Nations League ist in meinen Augen unwichtig" , sagte der belgische Nationalspieler Kevin De Bruyne 2022. "Das sind nur hochgejubelte Freundschaftsspiele, ich freue mich nicht darauf."

Wie liefen die bisherigen Saisons der Nations League?

Bislang wurde die Nations League dreimal ausgetragen. Die bisherigen Sieger:

2022/23: Spanien (in den NIederlanden)

2020/21: Frankreich (in Italien)

2018/19: Portugal (in Portugal)

2018/19 wurde die Nations League noch in Dreiergruppen ausgetragen, Deutschland wurde in seiner Gruppe Letzter. Eine Modusänderung bewahrte den DFB vor dem Abstieg in Liga B. 2020/21 belegte Deutschland trotz der legendären 0:6-Pleite in Spanien noch Platz zwei und 2022/23 Platz drei. Für das Finalturnier qualifizierte sich der DFB noch nie.

Bundestrainer Joachim Löw beim 0:6 in Spanien