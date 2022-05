"Lächerliche Idee" oder "wichtiger Härtetest"? Nations League spaltet Fußball

Motivation über Prestige-Duelle

Ein Turniersieg fehlt also noch, und der könnte schon bei der nächsten Auflage noch schwieriger umsetzbar sein. Denn UEFA-Präsident Aleksander Ceferin ist drauf und dran, die zehn südamerikanischen Fußball-Nationen in den Wettbewerb zu integrieren. Ein gemeinsames Büro von UEFA und Südamerika-Konföderation CONMEBOL wurde bereits im April in London eröffnet.

Doch noch ist das Zukunftsmusik, aktuell steht für die deutschen Nationalspieler das erste Gruppenspiel am Samstag (20.45 Uhr im Sportschau-Live-Ticker) in Bologna im Fokus. Dann geht es gleich gegen Europameister Italien um die ersten Punkte. Mittelfeldspieler Leon Goretzka: "Das sind absolute Prestigeduelle. Deswegen fällt es mir und der Mannschaft nicht schwer, sich zu motivieren."

Auch die Spieler des Gastgebers dürften nach einer harten Spielzeit alles andere als frisch in den Klassiker gegen Deutschland gehen. Dafür können sie sich ab Mitte November unfreiwillig ausruhen: Denn schon zum zweiten Mal hintereinander konnte sich der viermalige Weltmeister nicht für die WM-Endrunde qualifizieren.

Wie geht's danach weiter?

Der 5. und 6. Spieltag finden vom 22. bis 27. September statt, das Final Four um den Titel steigt vom 14. bis 18. Juni 2023. Ausgetragen wird die Endrunde in einer der vier dafür qualifizierten Nationen.