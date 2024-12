Nations-League-Viertelfinale Deutschland empfängt Italien in Dortmund Stand: 12.12.2024 16:59 Uhr

Im Viertelfinale der Nations League trifft Deutschland auf Italien. Unklar war bislang, wo das Rückspiel stattfinden wird. Diese Frage ist nun geklärt.

Ausgetragen wird das Rückspiel am 23. März 2025 in Dortmund. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag (12.12.2024) bekannt. Das Hinspiel findet im Guiseppe-Meazza-Stadion in Mailand statt.

An das Stadion in Dortmund werden die Nationalspieler und ihr Bundestrainer Julian Nagelsmann gute Erinnerungen. Dort spielte die DFB-Auswahl zuletzt Ende Juni. Es war das Achtelfinale der EM gegen Dänemark - und Deutschland gewann 2:0. Die Tore erzielten Kai Havertz und Jamal Musiala.