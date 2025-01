Vertrag beim DFB vorzeitig verlängert Nagelsmann bleibt bis 2028 Bundestrainer Stand: 24.01.2025 10:39 Uhr

Julian Nagelsmann hat den Vertrag als Bundestrainer vorzeitig um zwei Jahre bis 2028 verlängert. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt.

Der 37-Jährige soll die deutsche Nationalmannschaft damit bis zur Europameisterschaft 2028 in Großbritanninen und Irland betreuen. Ursprünglich war sein Kontrakt bis zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gelaufen.

Wie der DFB mitteilte, unterschrieb Nagelsmann unterschrieb den neuen Vertrag in Leipzig im Rahmen des Festakts 125 Jahre Deutscher Fußball-Bund (DFB). Das DFB-Präsidium sowie der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG waren demnach einstimmig dem Vorschlag von DFB-Präsident Bernd Neuendorf gefolgt, den laufenden Vertrag mit Nagelsmann bis zu verlängern.

DFB-Präsident Neuendorf bezeichnete die Vertragsverlängerung als bedeutendes Signal: " Julian Nagelsmann füllt dieses Amt mit seiner sportlichen Expertise, aber auch seinem feinen Gespür für die Mannschaft und die Fans perfekt aus ."

Völler: "Wieder eine Einheit geformt"

DFB-Direktor Rudi Völler gab an, dass sich die Spieler und der gesamte DFB-Stab eine frühzeitige Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Nagelsmann gewünscht hätten, um " langfristig und so leidenschaftlich wie bisher an der Verwirklichung unserer großen sportlichen Ambitionen zu arbeiten ", so Völler. Mit seiner " mitreißenden Art " habe Nagelsmann in den zurückliegenden 16 Monaten mit der Heim-EM " eine enge Beziehung zu den Fans, den Spielern und dem Team hinter dem Team aufgebaut und wieder eine Einheit geformt. Die ist nötig für den Erfolg ."

Nagelsmann: "Zusammen Titel gewinnen"

Er habe sich nicht vorstellen können, " was die Nationalmannschaft den Menschen in Deutschland bedeutet. Wie viele Herzen sie erreicht und bewegt ", sagte Nagelsmann im Rückblick auf die Heim-EM, seinem ersten großen Turnier als Bundestrainer. Der gemeinsame Weg sei aber noch nicht zu Ende, so Nagelsmann: " Wir wollen zusammen Titel gewinnen. "