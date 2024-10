Nächster Ausfall im DFB-Team Nagelsmann nominiert Schade für Koch nach Stand: 07.10.2024 11:34 Uhr

Weitere Änderung im DFB-Team: Weil Robin Koch verletzungsbedingt passen muss, rückt Kevin Schade in den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in der Nations League auch auf den Frankfurter Abwehrchef Robin Koch verzichten. Der 28-Jährige hatte im Topspiel am Sonntag gegen den FC Bayern (3:3) erneut mit Hüftproblemen zu kämpfen und fällt für die Partien am Freitag (11.10.2024) in Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in München gegen die Niederlande aus. Dafür nominierte Nagelsmann Offensivspieler Kevin Schade vom Premier-League-Klub FC Brentford nach.

Burkardt, Leweling und Kleindienst vor Debüt

Abgesagt hatten zuvor bereits Kai Havertz (Knie), Jamal Musiala (Hüftgelenk) und Niclas Füllkrug (Achillessehnenreizung), Stammtorwart Marc-André ter Stegen fällt mit einer Knieverletzung monatelang aus. Für Havertz hatte Nagelsmann den Mainzer DFB-Neuling Jonathan Burkardt nachnominiert.

Für Bayern-Profi Musiala wurde der Stuttgarter Jamie Leweling erstmals für das A-Team berufen. Für den schon länger angeschlagenen Füllkrug gehört ebenfalls zum ersten Mal der Gladbacher Mittelstürmer Tim Kleindienst zum DFB-Kader.

Koch schon vor dem Bayern-Spiel angeschlagen

Schade kommt bislang auf drei Länderspiele, zuletzt lief er im September 2023 für den DFB auf. Koch hatte wegen der Beschwerden bereits vor zehn Tagen zum Auftakt der Europa League gegen Viktoria Pilsen eine Zwangspause einlegen müssen. Gegen Holstein Kiel, bei Besiktas Istanbul und gegen die Bayern spielte der 28-Jährige danach jeweils wieder und gehörte zu den Stützen der Hessen.

"Er hat heute auf die Zähne gebissen und das bravourös gemacht. Aber es ist momentan nicht so einfach für ihn", sagte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller im Anschluss an die Bayern-Partie.