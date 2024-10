Ausgleich in der Nachspielzeit Zwei Tore, eine Vorlage - Frankfurts Marmoush ärgert die Bayern Stand: 06.10.2024 19:50 Uhr

Das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt am Sonntag war ein spektakuläres. Am Ende jubelten nur die Frankfurter - obwohl sie gar nicht gewonnnen hatten.

Den 3:3 (2:2)-Endstand sicherte Frankfurts Omar Marmoush, da lief bereits die Nachspielzeit (90.+4 Minute). So wurde er zum Mann des Spiels. Marmoush hatte bereits den ersten Treffer für die Eintracht erzielt (22.), außerdem traf Hugo Ekitike auf Vorlage des Ägypters (35.). Für den Rekordmeister aus München waren Min-jae Kim (15.), Dayot Upamecano (38.) und Michael Olise (53.) erfolgreich.

In die Länderspielpause gehen die Bayern trotzdem als Tabellenführer. Sie haben nach sechs Spielen 14 Punkte - und damit einen mehr als Frankfurt. Die Eintracht ist starker Dritter (13 Punkte).

Die Führung für die Bayern fällt nach einer Ecke

Für die ersten Aufreger in Frankfurt sorgten die Bayern. Doch Olise (2.) verfehlte das Tor. Und Thomas Müller schoss Frankfurts Torhüter Kauã Santos an (10.). Der Brasilianer vertrat im Eintracht-Tor erneut den verletzten Kevin Trapp. Oft hielt er stark, etwa in der 14. Minute, als er einen Schlenzer von Olise zur Ecke lenkte.

Nach diesem Eckball fiel dann die Führung für die Bayern: Serge Gnabry flankte auf den zweiten Pfosten. Dort stand Thomas Müller, er legte ab für Kim, der den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte drosch.

Marmoush vollendet Frankfurts Konter

Zu diesem Zeitpunkt war Frankfurt fast ausschließlich mit dem Verteidigen des eigenen Tores beschäftigt. Das änderte sich erst, als Ansgar Knauff auf Höhe der Mittellinie an den Ball kam. Mit einem Pass in die Tiefe tunnelte er Aleksandar Pavlović. So fand er Mitspieler Marmoush, der Raphaël Guerreiro davonlief und durch die Beine von Manuel Neuer vollendete.

Frankfurt trifft auch mit dem zweiten Torschuss

So also glich die Eintracht mit dem ersten Torschuss aus, das war angesichts des Spielverlaufs schon eine Überraschung. Als dann eine knappe Viertelstunde später noch ein Tor fiel, jubelten allerdings nicht die Bayern. Es jubelte wieder Frankfurt, das war die nächste Überraschung.

Wieder fiel der Treffer nach einem Konter: Diesmal lief Marmoush Gegenspieler Upamecano davon, mit Ball war er schneller als der Franzose ohne. Upamecanos Nebenmann Kim machte nun einen Schritt in die Mitte, ihm blieb keine Wahl, sonst wäre der Weg zum Tor für Marmoush frei gewesen. So war der Passweg nach rechts frei. Also spielte Marmoush auf Ekitike, der eiskalt vollendete. Für Neuer im Tor der Bayern war das ein Ärgernis – womöglich auch, weil er zum zweiten Mal in diesem Spiel getunnelt wurde.

Turbulenter Nachmittag für Bayerns Upamecano

Die Führung verteidigte Eintracht Frankfurt allerdings nicht lange, sie hielt keine 180 Sekunden. Nach einer Ecke kam zunächst Olise zum Schuss, doch der wurde geblockt. Anschließend fiel der Ball Upamecano vor die Füße – und der traf zum Ausgleich.

Als Olise Olise-Dinge machte

Kurz nach der Pause jubelte der FC Bayern noch einmal - und wieder war Upamecano beteiligt. Diesmal gewann er tief in Frankfurts Hälfte den Ball. So kam Guerreiro an den Ball, er spielte ihn die Tiefe zu Harry Kane, der mit der Hacke für Olise ablegte. Und dann machte Olise Olise-Dinge: Er legte sich den Ball auf den linken Fuß. Sein Ziel war die linke Ecke - und genau dort landete sein Schlenzer. Kauã Santos flog vergeblich.

Anschließend hatten die Bayern noch einige Chancen, doch ein viertes Tor gelang ihnen nicht mehr. Auch weil Kauã Santos zweimal stark parierte: Erst hielt er einen Freistoß, den Joshua Kimmich auf die kurze Ecke gezogen hatte (56.). Dann fischte er einen Distanzschuss des eingewechselten Kingsley Coman aus dem Winkel (76.).

Marmoush sorgt für den Schlusspunkt

Und diese Nachlässigkeiten im Torabschluss sollten sich rächen: Als die Nachspielzeit bereits lief und viel für einen Sieg der Bayern sprach, fiel noch ein sechstes Tor, diesmal wieder für Frankfurt. Éric Dina-Ebimbe verlängerte aus dem Mittelkreis in den Lauf von Marmoush, der für Münchens Defensive wieder zu schnell war. So tauchte er noch einmal vor Neuer auf, diesmal traf er unten links ins Eck.

Der Oberschenkel - Münchens Kane muss raus

Als Marmoush traf und nur noch Frankfurt jubelte, spielte Kane schon nicht mehr mit. Er hatte sich in der 69. Minute verletzt, offenbar am rechten Oberschenkel. Zwei Minuten später nahm der Trainer Vincent Kompany ihn vom Platz. Auch er wird darauf hoffen, dass die Verletzung des Torjägers Kane keine schlimme ist, sodass er nach der Länderspielpause wieder mitwirken kann.

Dann treffen die Bayern am Samstag (19.10.2024, ab 18.30 Uhr) im Spitzenspiel auf den VfB Stuttgart. Frankfurt ist wenige Stunden zuvor gegen Bayer Leverkusen gefordert. Auch kein schlechtes Spiel.