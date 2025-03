DFB-Kader Nagelsmann holt Bisseck und Amiri - Goretzka ist zurück Stand: 13.03.2025 11:00 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für die anstehenden Länderspiele gegen Italien in der Nations League erstmals Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand) berufen. Wieder dabei sind drei Rückkehrer.

Für Yann Aurel Bisseck ist es die erste Nominierung ins Team der deutschen Nationalmannschaft. Neben ihm sind Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) und Leon Goretzka (Bayern München) die größten Überraschungen im Kader. Auch Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) kehrt nach längerer Abstinenz wieder in die Elite-Mannschaft des DFB zurück.

Wichtige Spiele für die Weltrangliste

Deutschland trifft im Viertelfinale der Nations League zunächst am Donnerstag, 20. März, in Mailand auf die Italiener. Die ARD übertragt das Spiel, auf sportschau.de gibt es das Duell ab 20.15 Uhr im Livestream, im Live-Ticker und in der Audio-Reportage.

Drei Tage später, am 23. März, geht es im Rückspiel in Dortmund um den Einzug ins Final Four.

"Die Spiele sind sehr, sehr wichtig", betonte Nagelsmann - für die Nations League, aber auch mit Blick auf die Weltrangliste, wo Deutschland (Nummer 10) angesichts der Setzliste für die WM-Auslosung einen Platz gutmachen muss.

Viele Stammkräfte fehlen

Nagelsmann muss gegen die Italiener wegen Verletzungen oder Erkrankungen auf Stammkräfte wie Marc-André ter Stegen, Florian Wirtz, Kai Havertz, Niclas Füllkrug und Aleksandar Pavlovic verzichten.

Auch die Alternativen Benjamin Henrichs und Felix Nmecha stehen nicht zur Verfügung. Nicht nominiert wurden Serge Gnabry, Robin Gosens, Julian Brandt, Waldemar Anton oder Chris Führich.

Riesige Freude bei Amiri

Mehr als vier Jahre nach seinem fünften und bislang letzten Länderspiel ist Nadiem Amiri wieder dabei. "Nadiem hat sich sicher am meisten über meinen Anruf gefreut" , meinte Bundestrainer Nagelsmann bei der Bekanntgabe seines Kaders am Donnerstag.

Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler des FSV Mainz 05 hatte sein bislang letztes Länderspiel noch unter Joachim Löw im November 2020 bei einem 1:0 gegen Tschechien absolviert.

"Ich habe ihn damals aus Ludwigshafen nach Hoffenheim geholt. Jetzt treffen wir uns bei der Nationalmannschaft wieder, das ist schon eine kleine fußball-romantische Geschichte für mich", sagte Nagelsmann. Amiri sei ein mitreißender Typ, der aktuell eine ganz starke Saison bei Mainz spiele.

Guter Draht zu Goretzka

Viel Rätselraten hatte es im Vorfeld der Kadernominierung um Leon Goretzka gegeben. Auch ihm schenkt Nagelsmann nun wieder das Vertrauen. Goretzka habe sich die Rückkehr "sportlich verdient" , betonte der Bundestrainer nach einem "klärenden Gespräch" und einem Treffen.

"Er hat sich aus einer sehr schweren Phase gut rausgekämpft und spielt wieder eine tragende Rolle. Wir hatten immer einen sehr, sehr guten Draht zueinander, er ist ein sehr reflektierter, cleverer Spieler, der die Dinge gut einschätzen kann" , sagte der Nationalcoach.

Auch Karim Adeyemi wurde nach seiner letzten Nominierung im Juni 2022 wieder für seine zuletzt guten Leistungen belohnt. "Seine tiefen Läufe und sein Tempo sind besondere Waffen", erklärte Nagelsmann. Jetzt erhoffe er sich vom Dortmunder mehr Konstanz und Stabilität.

Bisseck einziger echter Neuling

Neuling Bisseck durchlief von der U17 bis zur U21 die Juniorennationalteams des DFB. "Wir halten große Stücke auf ihn. Er hat sehr viel Talent und bringt sehr viel mit" , sagte Nagelsmann über den Verteidiger.

Der gebürtige Kölner ist beim italienischen Top-Klub Inter Mailand Stammspieler und absolvierte in der laufenden Spielzeit bislang 29 Partien für die Nerazzurri. Er trifft mit Inter im Viertelfinale der Champions League auf den FC Bayern München.

Beim 1. FC Köln galt er als großes Talent, schaffte aber nicht den Sprung ins Profiteam. Stattdessen folgte eine kleine Odysee durch Europa mit Stationen bei Holstein Kiel, Roda Kerkrade (Niederlande), Vitória Guimarães (Portugal) und Aarhus GF in Dänemark.

Im Sommer 2023 ging es für den Sohn kamerunischer Eltern weiter zu Inter Mailand, wo er einen Fünfjahresvertrag unterschrieb. Bisseck gehört zu den Spielern, die Nagelsmann im Hinblick auf die kommenden Aufgaben kennenlernen und testen wolle.

Das Aufgebot für die Italien-Spiele

Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Stefan Ortega Moreno (Manchester City)

Abwehr: Yann Bisseck (Inter Mailand), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Leon Goretzka (Bayern München), Pascal Groß (Borussia Dortmund), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Angriff: Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05), Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach), Deniz Undav (VfB Stuttgart)