Kader für die Nations League Nagelsmann beruft Debütant Stiller - Nübel und Pavlovic kehren zurück Stand: 29.08.2024 10:59 Uhr

Der Umbruch beginnt: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Kader der Nationalmannschaft für die ersten Spiele der Nations League bekannt gegeben.

Wie der DFB am Donnerstag (29.08.2024) mitteilte, berief Nagelsmann Angelo Stiller (VfB Stuttgart) als Neuling in den Kader.

Aleksandar Pavlovic (Bayern München) und Alexander Nübel (VfB Stuttgart) kehren ins Team zurück. Niklas Süle (Borussia Dortmund) und Serge Gnabry (Bayern München) sind außen vor. Leroy Sane (Bayern München) war nach seiner Leistenoperation noch kein Thema. Auch Antonio Rüdiger (Real Madrid) fehlt, er soll laut DFB Zeit zur Regeneration erhalten.

Für die beiden Spiele gegen Ungarn in Düsseldorf (7. September, 20.45 Uhr) und gegen die Niederlande in Amsterdam (10. September, 20.45 Uhr) durfte Nagelsmann 23 Spieler berufen, bei der EM waren es 26. "Generell waren wir sehr zufrieden, wie jeder einzelne Spieler bei der EM seine Rolle ausgefüllt hat" , sagte Nagelsmann einer DFB-Mitteilung zufolge. "Deshalb möchten wir jetzt in den ersten Spielen nach dem Turnier dem EM-Kader die Chance geben, sich wieder zu präsentieren."

Der Kader:

Tor: Oliver Baumann, Alexander Nübel, Marc-Andre ter Stegen

Abwehr: Waldemar Anton, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah

Mittelfeld: Robert Andrich, Emre Can, Chris Führich, Pascal Groß, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Angelo Stiller, Florian Wirtz

Angriff: Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Deniz Undav

Angelo Stiller vom VfB Stuttgart

Deutschlands Spiele in der Nations League Datum Gegner Spielort 07.09. Ungarn Düsseldorf 10.09. Niederlande Amsterdam 11.10. Bosnien-Herzegowina Zenica 14.10. Niederlande München 16.11. Bosnien-Herzegowina Freiburg 18.11. Ungarn Budapest

In der Nations League 2024/25 gibt es einen neuen Modus mit einem Viertelfinale. Die Nations League liefert aber auch die Möglichkeit, sich einen Platz in den Play-offs und damit eine zweite Chance in der WM-Qualifikation zu sichern, falls es in der Gruppe nicht zu direkten Qualifikation reicht. Die Auslosung der Qualifikationsgruppen erfolgt Ende des Jahres.

Vor WM 2026: Nachfolger für prominente Spieler gesucht

Es braucht auch mit Blick auf die WM 2026 Nachfolger für den langjährigen Torwart Manuel Neuer und für Kapitän Ilkay Gündogan, aber auch für Thomas Müller und Toni Kroos. "Julian Nagelsmann ist ja jemand, der sehr stark die Talente in den Blick nimmt", hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf dem Sportinformations-Dienst im Vorfeld gesagt. "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er die richtigen Schlüsse zieht."

Am Montag trifft sich das Team in Herzogenaurach. Dann wird Nagelsmann wahrscheinlich auch die Frage klären, wer Gündogan als Kapitän beerben soll. Zahlreiche Ex-Nationalspieler haben dem Bundestrainer schon Vorschläge unterbreitet. Als Favorit gilt Joshua Kimmich, aber auch Jonathan Tah, Antonio Rüdiger und sogar Niclas Füllkrug wurden ins Spiel gebracht.

Kapitän Ilkay Gündogan hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt

Folgt ter Stegen auf Neuer als Stamm-Torwart?

"Das ist eine Frage, die vom Mannschaftsrat und dem Trainerteam besprochen wird. Es ist eine wichtige Rolle, die vor allem die Architektur der Mannschaft betrifft", sagte Neuendorf dazu: "Ich bin sehr zuversichtlich, das es eine gute Entscheidung geben wird."

Eine Entscheidung muss es auch bei der Nachfolge von Manuel Neuer im Tor geben. Die besten Karten hält der "ewige" Kronprinz Marc-Andre ter Stegen. Doch auch über Alexander Nübel wird diskutiert.