kommentar Überfällige Entlassung Flick war der falsche Mann für Aufbruchstimmung Stand: 10.09.2023 20:14 Uhr

Die Entlassung von Hansi Flick als Bundestrainer war überfällig. Für die Spieler ist es nun die letzte Chance, Aufbruchsstimmung vor der Heim-EM zu erzeugen. Ein Kommentar.

Keine Frage - das Aus von Bundestrainer Hansi Flick war überfällig. Schon nach den Auftritten vor der Sommerpause erschien Besserung utopisch. Nur die allerletzten Optimisten hatten noch Hoffnung - waren aber eben die üblichen, konservativen Entscheidungsträger beim DFB. Die Task-Force um DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Vize Hans-Joachim Watzke und Rudi Völler lag schon im Januar mit dem Festhalten an Flick daneben.

Flick war der falsche Mann

Hansi Flick ist kein schlechter Trainer - er war nur der falsche Mann in einer Zeit, die eine Aufbruchstimmung gebraucht hätte. Er wirkte in dieser wichtigen Phase überfordert und beratungsresistent.

Was eine Mannschaft leisten kann, haben gleichzeitig zur DFB-Pressemitteilung über das Flick-Aus die deutschen Basketballer gezeigt. Teamgeist - aufopfernder Einsatz für die Mitspieler. Als Top-Stars mal nicht trafen, waren andere da. Selbst ein Streit auf dem Platz wurde vom souveränen Coach noch am Spielfeldrand wegmoderiert und führte sogar zu einer Leistungssteigerung. So wirkt Autorität!

Letzte Chance für die aktuelle DFB-Generation

Das Flick-Aus ist jetzt die letzte Chance für die aktuelle DFB-Generation, ihre vorhandene Klasse unter Beweis zu stellen und kurz vor der Heim-Europameisterschaft Sportdeutschland hinter sich zu versammeln - wie es die Basketballer getan haben.

Am Ende sind natürlich vor allen Dingen die Spieler für die Misserfolgsserie verantwortlich. Kimmich, Gündogan und Co. verlieren jetzt ihr letztes Alibi. Offensichtlich hatten sie schon vor dem Japan-Spiel den Glauben an ihren Trainer verloren - die taktischen Veränderungen liefen ins Leere.

Ganz unabhängig davon, wen der finanziell klamme DFB jetzt als neuen Coach nach Interimslösung Rudi Völler präsentieren wird: Das Spiel gegen Frankreich in Dortmund kann der Beginn von etwas wirklich Gutem sein. Wenn da nicht mit 100 Prozent Engagement agiert wird, ist der letzte Kredit verspielt.