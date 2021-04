EM-Kader: Darf Löw ein paar Spieler mehr mitnehmen?

"Wilde Sau" heißt die Taktik im Volksmund, mit der Bundestrainer Joachim Löw in den letzten Minuten des WM -Qualifikationsspiels gegen Nordmazedonien versuchte, die Niederlage noch abzuwenden. In Matthias Ginter wurde ein Verteidiger ausgewechselt, so dass Antonio Rüdiger und Emre Can zu zweit übrig blieben.

Für Ginter kam Jamal Musiala, der die geringe Spielzeit nutzte, um zu zeigen, warum er im Alter von 18 Jahren auch schon der A-Nationalmannschaft bei einem Turnier helfen könnte. Der Münchner dribbelte in hohem Tempo an Gegnern vorbei und zog dann nach innen. So macht es auch sein Vereinskollege Leroy Sané, der dank seiner schnellen Bewegungen den Elfmeter herausholte.

Sané wird - Gesundheit vorausgesetzt - auf der Liste stehen, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) spätestens am 1. Juni bei der UEFA einreichen muss. Dann ist Meldeschluss für die Europameisterschaft, die für Deutschland genau zwei Wochen später mit dem Spiel gegen Frankreich beginnen wird.

Eventuell "zwei, drei Spieler mehr"

Üblicherweise war in einem Turnierkader in den vergangenen Jahren Platz für 23 Spieler, darunter drei Torhüter. Löw bestätigte am Mittwochabend (31.03.2021) einen Bericht der britischen Zeitung "The Telegraph" , wonach der europäische Fußballverband UEFA überlege, den Trainern aufgrund der Corona-Pandemie mehr Auswahl zu geben.

Von eventuell "zwei, drei Spielern mehr" sprach Löw. Die UEFA wolle im April eine endgültige Entscheidung treffen. Das zuständige Exekutivkomitee kommt am 19. April zusammen.