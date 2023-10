DFB-Gegner Mexiko Edson Alvarez - "Maschine" auf den Spuren einer Legende Stand: 16.10.2023 23:32 Uhr

Im zweiten Testspiel unter Julian Nagelsmann trifft das DFB-Team in der Nacht zu Mittwoch (2 Uhr, live in der ARD und im Livestream) auf Mexiko. Dort wird Mittelfeld-Abräumer Edson Alvarez schon mit einem der größten Fußballer der Geschichte des Landes verglichen.

Ricardo Antonio La Volpe, als Spieler 1978 Weltmeister mit Argentinien, scheint ein gutes Gespür zu haben. 2016 war der heute 71-Jährige Trainer bei CF America in Mexiko und hatte einen Spieler im Kader, der ihn sehr an eine Fußball-Legende des Landes erinnerte. " Ich habe gesagt: Er und Rafa Marquez - das ist das Gleiche ", erinnerte sich La Volpe zuletzt. "Er" - das ist Edson Alvarez. Mittlerweile, wie Marquez früher, der unangefochtene Chef im defensiven Mittelfeld Mexikos.

"Ohne Ball ist er einfach unglaublich"

"Die Maschine", so sein Spitzname, wird im Alter von 25 Jahren gegen Deutschland schon sein 73. Länderspiele absolvieren, ist also auch in dieser Hinsicht auf den Spuren des mexikanischen Idols Marquez, der insgesamt 147-mal für sein Land auflief. Was sie auch vereint: Sie sind fußballerische Kämpfer, scheuen kein Duell und nutzen auch das ein oder andere unfaire Mittel, um ihre Teams voranzubringen. Wobei Marquez mehr Feinheit in seinem Spiel hat, Alvarez dafür aber umso mehr Spieler der Marke "der tut weh" ist.

Mexikos Rafa Marquz im Duell mit Deutschlands Marco Reus bei der WM 2018.

" Edson ist ein Tier, er arbeitet viel und hart. Man sieht ihn nicht jedes Mal mit dem Ball, aber ohne Ball ist er einfach unglaublich. Er rennt für jeden ", sagte zuletzt Emerson, einer seiner neuen Teamkollegen bei West Ham United. " Selbst im Rondo vor dem Training oder beim Aufwärmen gibt er 100 Prozent und will gewinnen. " Und das macht ihn zum neuen Liebling beim Klub aus der Premier League. Auch dank Alvarez legte West Ham (aktuell Siebter) einen starken Saisonstart hin.

Nachfolger von Superstars? Kein Problem

38 Millionen (mit Bonuszahlungen 41 Millionen) Euro investierten die Londoner für ihre neue "Holding Six" - und Alvarez geriet in eine Situation, die er schon kannte und die für ihn offenbar nie ein Problem ist. Seine Aufgabe war es, Declan Rice (jetzt FC Arsenal) zu ersetzen, der jahrelang bei einer eher biederen West-Ham-Mannschaft der herausragende Mann gewesen war. So ist es auch schon bei seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam gewesen, als er kam, nachdem Frenkie de Jong nach Barcelona abgewandert war.

" Spüre ich Druck? Nein, nicht wirklich. Als ich zum ersten Mal bei Ajax war, musste ich Frenkie de Jong ersetzen, aber ich habe mich nie so unter Druck gesetzt ", sagte Alvarez. " Ich bringe mit, was ich einbringen kann - meinen Geist, meinen Kampf, alles."

Erfolgreich in der Premier League: Edson Alvarez (l.) mit West Ham-Trainer David Moyes und Mitspieler Mohammed Kudus.

Zu harte Spielweise für den BVB?

Borussia Dortmund war das offenbar nicht genug. Alvarez bestätigte zuletzt zwar: " Das war eine ziemlich konkrete Option. Am Ende ist es nicht dazu gekommen, aber ja, es gab viele Annäherungsversuche von ihnen, einschließlich Besuchen in Amsterdam, um meine Familie zu treffen. " Aber der damalige Ajax-Sportdirektor Sven Mislintat machte auch klar, dass der BVB nie ein offizielles Angebot an den Verein abgeschickt hatte.

Dabei setzt Mislintat große Stück auf Alvarez. " Meiner Meinung nach ist Edson einer der besten alleinstehenden Sechser, die zu einem rational begründbaren Preis auf dem Markt waren ", sagte er dem "Kicker". Der BVB wollte aber eher einen spielenden Sechser und keinen Kämpfer wie den Mexikaner.

Dessen Stärke ist gewissermaßen auch eine Schwäche. In vier Saisons in Amsterdam sah Alvarez 35 Gelbe Karten und erhielt drei Platzverweise. In der Premier League wurde er in sechs Startelfeinsätzen in der Liga bereits viermal verwarnt - jeweils schon in der ersten Halbzeit. Die Grenze zwischen hart und überhart ist in seinem Spiel schon mal recht fließend.

Alvarez' gute Erinnerungen an Deutschland

Das DFB-Team von Julian Nagelsmann wird nach dem Erfolg gegen die USA (3:1) wissen, dass es in der Nacht auf Mittwoch (die Partie wird im Ersten um 9.05 Uhr morgens auch in voller Länge wiederholt) gerade im Mittelfeld etwas ruppiger zugehen könnte. Vor allem Alvarez wird verhindern wollen, dass die Offensivkräfte wie Jamal Musiala und Leroy Sané ähnlich aufblühen wie bei der Nagelsmann-Premiere. Das gelang Alvarez übrigens schon einmal: Beim 1:0-Sieg Mexikos bei der WM 2018 wurde der Mittelfeld-Abräumer in der 58. Minute eingewechselt und verteidigte den Vorsprung mit seinen Kollegen.

Für Alvarez war es der erste Auftritt auf der großen Fußball-Bühne, während Marquez nach dem WM-Turnier seine Karriere in der mexikanischen Nationalmannschaft beendete. Dass sein Nachfolger schon mit ihm auf dem Platz stand, dürfte den Abschied leichter gemacht haben.