"Waren gar nicht auf dem Platz"

"Wir waren gar nicht auf dem Platz" , kritisierte Ägyptens Nationaltrainer Carlos Queiroz treffend nach dem Spiel. Dem Team um Mo Salah bleiben jetzt noch die beiden Gruppenspiele gegen Guinea-Bissau am kommenden Samstag und gegen Sudan am Dienstag, um doch noch die K.o.-Phase zu erreichen. "Es sind noch sechs Punkte zu vergeben. Das müssen wir nutzen" , fleht Queiroz.

Ägyptens Starspieler konnte dem neutralen Betrachter dabei beinahe leid tun. Salah hing als einziger Stürmer völlig in der Luft. Bekam - zumindest während der ersten 70 Spielminuten - keinerlei Bälle von seinen quasi ständig in die Defensive gedrängten Mitspielern. Er wirkte wie ein Phantom. Salahs erschütternde Spielstatistik: 35 Ballkontakte, zwei versuchte Dribblings, ein Schuss aufs Tor.

Vertrag in Liverpool läuft 2023 aus

Beim FC Liverpool wird man dieses Abschneiden des bald 30-Jährigen gar nicht so ungern beobachtet haben. Es kann durchaus sein, dass Salah schon Mitte nächster Woche wieder die Rückreise zu seinem Verein auf die Insel antreten kann. Und diesem dann wieder für die anstehenden Pflichtspiele zur Verfügung stehen wird. Viel eher also, als von Jürgen Klopp und Co. befürchtet.

Überhaupt ist Salah derzeit ein großes Thema bei den "Reds". Schließlich läuft der Vertrag des Goalgetters, der seit 2017 in Liverpool unter Vertrag steht, im Sommer 2023 aus. Es stehen Verhandlungen an. Wenn es nach Salah geht, wird der Kontrakt verlängert. In einem Interview mit dem britischen Magazin "GQ" hat er unlängst gesagt: "Die Fans lieben mich. Ich liebe die Fans. Ich würde gern bleiben." Aber der Ägypter sagt auch: "Es liegt nicht in meiner Hand. Die Verantwortlichen müssen entscheiden."

Treffsicher auch in dieser Saison