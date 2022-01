Afrika-Cup startet mit bunter Party - und Sorgen

Dröhnende Vuvuzelas, Hupkonzerte im ganzen Land und der ewige Präsident Paul Biya klatschend auf der Tribüne: Als Gastgeber Kamerun den Afrika-Cup mit dem ersehnten Sieg eröffnet hatte, waren die Corona-Sorgen rund um das größte Fußball-Turnier des Kontinents für kurze Zeit vergessen. " Eine Last ist von unseren Schultern gefallen ", sagte Kameruns Nationaltrainer Toni Conceicao - und meinte den 2:1 (2:1)-Sieg gegen Burkina Faso.

Über Wochen hatten Zweifel an der Durchführung des Afrika-Cups die Schlagzeilen in Kamerun bestimmt. Doch allen Unkenrufen zum Trotz rollt der Ball seit Sonntag (09.01.2022). Eine bunte Eröffnungsfeier mit viel afrikanischer Folklore und einem am Computer erschaffenen Löwen auf dem Rasen gab den Startschuss zu dem vierwöchigen Turnier. Nach dem Sieg brachen überall im Land spontane Feiern aus.