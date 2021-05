Österreich: RB Salzburg

In Österreich hingegen hält die Dominanz von RB Salzburg unvermindert an. Für die Salzburger ist es der achte Meistertitel in Folge. Seit dem Einstieg von Red Bull 2005 gingen zwölf der vergangenen 16 Meisterschaften in die Mozartstadt. Für den Erfolgstrainer Jesse Marsch ist es allerdings die vorerst letzte in Österreich: Der US-Amerikaner wird in der kommenden Saison das Traineramt bei RB Leipzig übernehmen.