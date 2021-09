Insolvenz und Punktabzug: Rooneys Klub Derby County in der Krise

Der Klub teilte am Freitagabend (17.09.2021) mit, dass er "trotz der vielen Verhandlungen mit glaubwürdigen Parteien" in naher Zukunft wahrscheinlich keinen neuen Käufer finden werde. Deshalb habe man bei Gericht beantragt, einen Insolvenzverwalter für den Klub und seine Tochtergesellschaften einzusetzen. Die Coronavirus-Pandemie habe schwerwiegende Auswirkungen auf die Geschäfte gehabt, weshalb der Klub nicht in der Lage sei, seine täglichen finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Die Verantwortlichen "hatten keine andere Wahl, als die schwere Entscheidung zu treffen, diese Maßnahme zu ergreifen und den Klub zu schützen" , hieß es.

Der Ligaverband English Football League (EFL), der in England für die 2., 3. und 4. Liga zuständig ist, kündigte einen Punktabzug von zwölf Punkten an, sobald der Insolvenzantrag vorliege. Mit sieben Punkten aus sieben Spielen hatte die Mannschaft gegen die Krise angespielt. Mit dem Abzug der zwölf Zähler wäre das Team mit einem Punktestand von minus fünf Tabellenletzter. Am Samstag (18.09.2021, 16 Uhr) trifft das Team auf Stoke City.

Wirtschaftliche Fehlleistungen weit vor Corona

Die wirtschaftlichen Fehlleistungen des Klubs, der vom ehemaligen englischen Nationalspieler Wayne Rooney trainiert wird, begannen jedoch weit vor der Pandemie. Die EFL wirft Derby seit Längerem vor, gegen die Vorschriften des Financial Fairplay in England verstoßen zu haben und drohte in diesem Zusammenhang mehrfach mit Punktabzügen.

Der Verlust darf den Regularien der EFL zufolge nicht mehr als 13 Millionen britische Pfund pro Saison betragen, Derby soll im Betrachtungszeitraum in den drei Saisons zwischen 2015 und 2018 die Grenze von 39 Millionen Pfund (umgerechnet rund 46 Millionen Euro) überschritten haben. Die EFL belegte den Klub bereits mit einer Transfersperre, zeitweise standen Rooney in der Vorbereitung auf die aktuelle Saison nur neun registrierte Spieler zur Verfügung. Der Klub gehört seit 2015 dem englischen Geschäftsmann Mel Morris, einem Mitbegründer der Firma King, die das Handyspiel "Candy Crush Saga" entwickelte.

Derby County zittert um Fortbestand

Pride Park Stadium von Derby County

Derby kritisierte in seiner Stellungnahme die EFL deutlich. Diese hat demnach angeblich den Verkauf des Stadions verhindert wie auch die Inanspruchnahme einer Finanzhilfe. Die EFL antwortete am Abend auf die Stellungnahme des Klubs: Man sei "enttäuscht" über die Kommentare. Die EFL habe ihren Klubs Zugang zu Mitteln verschafft, Derby aber hätte weder die Zeitrahmen noch die Zulassungskriterien erfüllt.

Nun zittert der Klub um seinen Fortbestand und schreibt: "Wir appellieren an die EFL, den Club und die Administratoren jetzt auf jede erdenkliche Weise bei der Suche nach einem Käufer zu unterstützen."

Stand: 17.09.2021, 22:18