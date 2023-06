Finale in Wembley gegen Manchester United Gündogan-Doppelpack weist City den Weg zum FA-Cup-Sieg Stand: 03.06.2023 17:58 Uhr

Zweiter Streich von Manchester City: Nach der englischen Fußball-Meisterschaft haben die "Skyblues" auch den FA Cup geholt. Im Endspiel im Londoner Wembleystadion gewann City am Samstag (03.06.2023) gegen Stadtrivale Manchester United mit 2:1 (1:1).

Schon nach 13 Sekunden brachte Kapitän Ilkay Gündogan City in Führung. Beim ersten City-Angriff verwertete der deutsche Nationalspieler eine Kopfballablage von Kevin de Bruyne mit einer wuchtigen Direktabnahme aus 22 Metern von halbrechts zum schnellsten Tor der FA-Cup-Geschichte ins rechte Eck. Nach Uniteds Ausgleich durch Bruno Fernandes per Handelfmeter (33.), war er es erneut Gündogan (51.) mit einem Volleyschuss, der City den neunten Triumph im FA Cup bescherte.

Nach der frühen Führung dominierte das Team von Trainer Pep Guardiola zunächst die Partie, hatte durch einen Rodri-Kopfball direkt nächste die Chance (4.). Aber über eine enorme hohe Intensität arbeitete sich United zurück in die Partie und hatte etwas Glück, als Citys Jack Grealish bei einer versuchten Abwehraktion ein Kopfball von Aaron Wan-Bissaka in der Drehung an die Hand sprang. Nach einem Eingriff des Video-Assistenten entschied Schiedsrichter Paul Tierney auf Elfmeter. Bruno Fernandes lief an und sorgte für den Ausgleich (33.) und zugleich das erste Gegentor von Citys "Pokal"-Torwart Stefan Ortega in dieser Saison.

Raphael Varane verpasst für United - und Gündogan trifft nochmal

Wenig später forderte auch City den Videobeweis, als de Bruyne im Strafraum gegen Fred zu Fall kam (40.). Doch dieses Mal passierte nichts. Dafür hatte United vor der Pause noch eine dicke Möglichkeit zur Führung. Doch Raphael Varane drückte die Verlängerung eines Eckballs am Tor vorbei (42.). Die "Red Devils", die in dieser Saison schon den englischen Ligapokal geholt hatten, waren endgültig im Spiel und machten City das Leben schwer.

United versuchte, den Schwung mit in Durchgang zwei zu nehmen. Allerdings gab wieder Gündogan den Stimmungskiller bei den Fans der "Red Devils". Einen de-Bruyne-Freistoß von der rechten Seite nahm er an der Strafraumgrenze mit dem schwachen linken Fuß direkt und traf unten links zum 2:1 (51.).

City kontrolliert die Partie

Nach dem erneuten Rückstand tat sich United schwer, wieder in die Partie zu finden. Mit großer Ballkontrolle und starker Raumaufteilung bestimmte City das Spielgeschehen. Gündogan jubelte sogar ein drittes Mal, doch bei seinem Abstauber nach einem Torschuss des sonst weitestgehend abgemeldeten Rekord-Torjäger Erling Haaland stand der Deutsche im Abseits (71.).

Kurz darauf hatte auch United seinen ersten erfolgversprechenden Abschluss in Durchgang zwei, als der eingewechselte Youngster Alejandro Garnacho mit einem 22-Meter-Schuss das Tor knapp verfehlte (72.). Der 18-Jährige tat der Offensive der "Red Devils" gut, sorgte immer wieder für Unruhe in der City-Abwehr.

In der Schlussphase warf Manchester United noch einmal alles nach vorn, aber in der Nachspielzeit verhinderten Ortega und die Latte bei einer Doppelchance durch Varane und Scott McTominay den Ausgleich (90.+2).

Chance auf das Triple im Champions-League-Finale

Am kommenden Samstag (10.06.2023) kann Manchester City aus dem "Double" das "Triple" machen. Im Endspiel der Champions League in Istanbul könnten die "Skyblues" gegen Inter Mailand zum ersten mal die "Königsklasse" und damit ihren dritten Titel in der Saison 2022/23 holen.