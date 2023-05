Pokalfinale gegen Real Mit "Kraft" und "Kike" - Osasuna will die "Königlichen" stürzen Stand: 05.05.2023 11:27 Uhr

Im Finale der Copa del Rey ist CA Osasuna klarer Außenseiter. Das Team aus Pamplona bewies im Pokal aber duchaus schon Nervenstärke und hat den Top-Torschützen in seinen Reihen.

Wenn der größte Erfolg eines Fußball-Klubs der Einzug in ein Pokalfinale ist, das anschließend auch noch verloren ging, dann sagt das einiges aus über die Historie dieses Vereins. 2005 schaffte es der Club Atlético Osasuna ins Endspiel des spanischen Pokals, der Copa del Rey, und verlor mit 1:2 nach Verlängerung gegen Betis Sevilla.

Dass der Klub jetzt erneut im Finale steht, gilt deshalb auch als Überraschung. Noch überraschender wäre der erste Titelgewinn. Denn am Samstag (06.05.2023) heißt der Gegner im Estadio de La Cartuja in Sevilla Real Madrid.

Gegen Barcelona zuletzt nur knapp verloren

Osasuna könnte es den "Königlichen" zumindest sehr schwer machen. Das musste am vergangenen Wochenende schon der FC Barcelona erfahren. In der Primera Division quälte sich der Spitzenreiter zu einem mauen 1:0-Arbeistsieg gegen den Tabellen-Zehnten.

Ein spätes Tor von Jordi Alba (85.) erlöste die Katalanen, die nach einer Roten Karte gegen Jorge Herrando (27. Minute) mehr als eine Stunde in Überzahl spielten, sich aber gegen die tapfer verteidigenden Gäste schwer taten.

Osasunas Erinnerungen an 1990

Osasuna braucht wohl wieder so ein Wunder wie das vom 30. Dezember 1990. Damals schlug der Klub im Estadio Santiago Bernabéu das Team von Real Madrid mit 4:0. Der polnische Stürmer Jan Urban machte dabei drei Tore und wurde zur Legende.

Auch davon reden sie in Pamplona heute noch. Aus dieser Stadt im Norden Spaniens, in der man sich neben Fußball vor allem auch für Stierkämpfe interessiert, kommt der Klub. Osasuna ist nämlich kein Ort, sondern heißt auf Spanisch "Gesundheit" oder "Kraft".

Gegen Real braucht es einen neuen Helden. Die Hoffnungen ruhen auf Enrique "Kike" Garcia. Der ist mit fünf Treffern in der laufenden Pokalsaison der beste Torschütze der Copa del Rey und hat damit einmal öfter getroffen als Real-Superstar Karim Benzema.

Kike Garcia ist Osasunas Hoffnung gegen Real

International schon dreimal gegen deutsche Klubs

Vielen deutschen Fans ist der Klub aus der Provinz Navarra durchaus ein Begriff. Gleich dreimal trat er auf internationalem Parkett gegen Gegner aus der Bundesliga an. In der Saison 1991/92 schaltete Osasuna im UEFA-Pokal den VfB Stuttgart aus.

In der Spielzeit 2006/07 scheiterte CA in der Champions-League-Qualifikation am Hamburger SV und startete erneut im UEFA-Pokal. Dort gab es im Viertelfinale zwei Siege gegen Bayer Leverkusen und erst im Halbfinale das Aus gegen den späteren Sieger FC Sevilla.

Dass es Osasuna jetzt ins Copa-del-Rey-Finale geschafft hat, das hat das Team von Trainer Jagoba Arrasate irgendwie auch Real zu verdanken. Die Madrilenen räumten nämlich im Wettbewerb den Stadtrivalen Atlético und auch den FC Barcelona ab.

Viermal in Serie mindestens in die Verlängerung

Osasuna setzte sich im Halbfinale gegen Athletic Bilbao (1:0/1:1 n.V.) durch. Im Viertelfinale war der FC Sevilla (2:1 n.V.), im Achtelfinale Betis Sevilla (4:2 n.E.) und in der dritten Runde Tarragona (2:1 n.V.) der Gegner.

Kurios: CA hat damit schon jetzt Geschichte geschrieben. Noch nie in der Histore des Wettbewerbs stand ein Team im Finale, das viermal in Serie mindestens die Verlängerung zum Weiterkommen brauchte.

Nichts zu verlieren

Fakt ist, dass Osasuna rein gar nichts zu verlieren hat. Für Real, das die Meisterschaft dem FC Barcelona überlassen muss, ist die Fallhöhe dagegen hoch. Und es wäre nicht das erste Mal, dass Real im Finale gegen einen "Underdog" patzt. 2002 verloren die "Blancos" gegen Deportivo la Coruna und 2004 gegen Real Saragossa.