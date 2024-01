Copa del Rey Atlético wirft Real Madrid aus dem Pokal Stand: 19.01.2024 00:14 Uhr

Im Duell der Stadtrivalen hat Atlético Madrid am späten Donnerstagabend (18.01.2024) in der Copa del Rey gegen die Königlichen von Real gewonnen. Auch im Viertelfinale steht der FC Barcelona.

Atlético behielt in einem spannenden und emotionalen Match am Ende mit 4:2 nach Verlängerung die Oberhand. Samuel Lino hatte in der 39. Minute Atlético in Führung gebracht, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte unterlief Keeper Jan Oblak dann ein Eigentor zum 1:1

Die 2:1-Führung durch Alvaro Morata (57.) glich Joselu in der 82. Minute aus und erzwang die Verlängerung. Da trafen dann Antoine Griezmann (100.) und Rodrigo Riquelme (119.), Real ist damit ausgeschieden.

Barcelona dreht Duell in Salamanca

Eine Halbzeit lang große Mühe hatte zuvor der FC Barcelona beim unterklassigen FC Unionistas aus Salamanca. Die Führung des krassen Außenseiters durch Alvaro Gomez (31.) glich Ferran Torres in der 45. Minute aus. Erst in den letzten 20 Minuten besorgten dann Jules Koundé und Alejandro Balde die Entscheidung zum 3:1 für die Katalanen.