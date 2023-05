Finale Copa del Rey Real Madrid müht sich zum Pokalsieg Stand: 06.05.2023 23:57 Uhr

Real Madrid hat zum 20. Mal den spanischen Fußball-Pokal gewonnen. Im Finale in Sevilla schlugen die "Königlichen" am Samstag (06.05.2023) Außenseiter CA Osasuna mit 2:1 (1:0).

Rodrygo erzielte schon in der 2. Minute die Führung für Madrid. Nach dem Ausgleich durch Lucas Torró (58.) sorgte Rodrygo (70.) mit seinem zweiten Treffer dafür, dass der Pokal zum ersten Mal seit 2014 wieder an Real ging. In einer insgesamt rassigen Partie versteckte sich Osasuna keineswegs. Trotz des frühen Rückstands durch einen schnellen Spielzug der Madrilenen über Flügelstürmer Vinicius Junior, der dann im Zentrum Rodrygo fand, suchte der Klub aus Pamplona sein Heil in der Offensive.

Einen Heber von Barca-Leihgabe Abde Ezzalzouli kratzte Reals Dani Carvajal noch von der Linie (28.). Wenig später traf David Alaba mit einem Freistoß für die "Königlichen" nur die Latte (32.). Zu Beginn der zweiten Hälfte sah es zunächst so aus, also sollte der Favorit das Spiel kontrollieren können.

Rodrygos zweites Tor bringt den Titel

Doch Torró erzielte nach einem Abpraller aus der der Real-Abwehr mit einem präzisen Schuss ins linke untere Eck den 1:1-Ausgleich und sorgte für große Euphorie im Block der Osasuna-Fans. Die währte allerdings nicht lange. Wieder brachte Vinicius Junior mit einem Antritt Durcheinander in die Osasuna-Abwehr. Ein Schussversuch von Toni Kroos landete dann bei Rodrygo, der eiskalt zum 2:1 einschoss.

Trotz großen Aufwands schaffte Osasuna nicht das erneute Comeback und Real Madrid durfte drei Tage vor dem Duell im Champions-League-Halbfinale mit Manchester City über den Pokalsieg jubeln.