Wie das noch verhindert werden kann

Die Gefahr einer abtrünnigen Super League scheint ernst wie nie - oder ist es erneut nur eine Drohgebärde? Es bleibt offen, ob es nicht doch darum geht, weitere Zugeständnisse der UEFA für die Zukunft der Champions League zu bekommen. Zuletzt forderte die Klubvereinigung ECA von der UEFA die Kontrolle über die kommerzielle Vermarktung.

Am Abend veröffentlichte die ECA eine Stellungnahme, nach der die Organisation hinter den geplanten Reformvorhaben mit der UEFA stehe. Falls die zwölf Klubs ernst machen, könnte die ECA vor einem Neuanfang stehen: Der Vorsitzende Andrea Agnelli, Präsident von Juventus Turin, nahm nach Informationen der Sportschau an einer Dringlichkeitssitzung der Organisation jedenfalls nicht teil. Auch der stellvertretende Vorsitzende von Real Madrid, Pedro López Jiménez, soll gefehlt haben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Wie die UEFA reagiert

Die UEFA antwortete mit deutlichen Worten: "Wir werden alle Maßnahmen, die uns zur Verfügung stehen, in Betracht ziehen - auf allen Ebenen, sowohl rechtlich als auch sportlich - um zu verhindern, dass dies geschieht. Der Fußball basiert auf offenen Wettbewerben und sportlichen Leistungen; es kann keinen anderen Weg geben", hieß es in einer Mitteilung. Diese wurde neben der UEFA auch von den Ligen und Verbänden aus den drei Ländern unterzeichnet.

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert unterstützte die Mitteilung ebenfalls öffentlich.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Was Montag und Dienstag passiert

Stellungnahmen der abtrünnigen Klubs stehen noch aus. Eine Kommunikation wird aber kommen müssen, denn am Montag zwischen 9 Uhr und 14 Uhr soll das UEFA-Exekutivkomitee eigentlich die Reform der Champions League beschließen.

Am Dienstag steht der UEFA-Kongress an. Ein sonst harmonischer Termin, bei dem Funktionäre mit Applaus in Ämter gehoben werden, könnte nun konfrontativ werden. Denn dort soll Agnelli eigentlich erneut als ECA-Vertreter im Exekutivkomitee der UEFA bestätigt werden.

Warum der Vorstoß jetzt kommt

Die lange ausverhandelte Reform der Champions League, die eigentlich erneut den großen Klubs entgegenkam, wird nun möglicherweise als Ausstiegsstrategie benutzt.

Ein entscheidenderes Detail aber ist, dass zwei große TV-Verträge enden: In Spanien und England laufen die Verträge der Premier League und von La Liga 2022 aus - mehrere Milliarden Euro von Medienunternehmen werden dann verfügbar, die eine Super League an sich reißen könnte. Auf Dauer könnte noch mehr Geld ins Spiel kommen, wenn 2024 TV-Rechte in Italien und vor allem in der Champions League neu verhandelt werden.

Wie die Super League sportlich aussehen soll

Der Sportschau liegen Dokumente vor, die von den möglichen Veranstaltern der Super League stammen sollen. Die vorgeschlagenen Rahmenbedingungen:





20 Klubs spielen mit

15 davon sind "permanente Mitglieder", müssen sich also nicht qualifizieren

Fünf andere Klubs müssen sich qualifizieren, der genaue Weg wird nicht skizziert

Es gibt zunächst zwei Gruppen mit je zehn Mannschaften, es soll jeweils Hin- und Rückspiel geben, vier Teams je Gruppe kommen weiter

Diese acht Teams spielen dann ab einem Viertelfinale den Turniersieger aus

Insgesamt gibt es 193 Spiele, pro Klub mindestens 18, höchstens 23

Was finanziell zu holen ist

Eine Menge. Den Bayern standen nach dem Gewinn der Champions League 2020 die Rekordsumme von 135 Millionen Euro zu. In der Super League könnte es deutlich mehr geben: 3,25 Milliarden Euro sollen zunächst unter den 15 Gründungsmitgliedern aufgeteilt werden. Danach soll es pro Saison allein eine Startprämie von rund 100 Millionen Euro pro Klub geben, bei erfolgreichem Abschneiden gibt es deutlich mehr. Das Prinzip: In einer Super League gibt es mehr Geld, das auf weniger Klubs aufzuteilen ist.

Wer noch davon profitiert

Die FIFA will eine vergrößerte Klub-WM ins Leben rufen, die nur wegen der Coronakrise nicht wie geplant 2021 in China Premiere feiert. Der Vorschlag für die Super League sieht vor, dass der Wettbewerb die europäischen Teilnehmer an einer "neuen Klub-WM" stellt - hiermit könnte die neue Klub-WM der FIFA gemeint sein.

Die FIFA befindet sich seit Jahren in einem Machtkampf mit der UEFA und weitet nun ihr Geschäft stärker auf den Klubfußball aus. Sie könnte also von der Super League profitieren und deren Legitimation sogar stärken. Aber: FIFA-Präsident Gianni Infantino setzte mit den sechs Konföderationen inklusive der UEFA ein Schreiben auf, indem er einer Super League eine Absage erteilte. "Vereine oder Spieler, die an einem solchen Wettbewerb teilnehmen würden, dürften folglich an keinem von der FIFA oder der jeweiligen Konföderation organisierten Wettbewerb teilnehmen", hieß es damals.