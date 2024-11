Transfersperre verhängt Olympique Lyon droht Zwangsabstieg Stand: 15.11.2024 21:32 Uhr

Olympique Lyon droht der Zwangsabstieg aus der französischen Ligue 1. Die Finanzkontrollbehörde in Frankreich verhängte zudem eine Transfersperre gegen den hoch verschuldeten Traditionsklub.

Wie die Finanzkontrolle des französischen Fußballs am Freitagabend (15.11.2024) entschied, wird Olympique, aktuell der Tabellenfünfte in der Ligue 1, auf Bewährung zum Saisonende in die zweite Liga versetzt. Dies berichten mehrere französische Medien, darunter die große Sportzeitung L'Equipe. Das heißt: Sollte sich die finanzielle Situation nicht bis zum Ende der Spielzeit deutlich erbessern, wäre der Abstieg besiegelt.

Olympique Lyon unter Beobachtung von Frankreichs Fußball-Finanzaufsicht

Der französische Traditionsklub steht seit der Übernahme durch den US-Investor John Textor und dessen "Eagle Football Holding" unter Beobachtung der Finanzaufsicht des französischen Fußballs, wegen des Verdachts von Unregelmäßigkeiten bei Transfers und bei der Budgetplanung.

Der amerikanische Klubbesitzer Textor hatte sich nach der Anhörung in Paris dennoch optimistisch geäußert. Er mache sich "überhaupt keine Sorgen" und sei "zuversichtlich, was unsere Zahlen angeht", betonte er. Der Klub teilte mit: "Wir werden in den kommenden Monaten mehrere hundert Millionen Euro einsammeln."

Klub-Holding mit Verschuldung in Höhe von 463 Millionen Euro

Textor, der "OL" 2023 von Jean-Michel Aulas gekauft hatte, versicherte, dass das Liga-Gremium sich das "vollständige Bild" der Muttergesellschaft Eagle Football Holdings angesehen habe, zu der auch die Vereine Botafogo in Brasilien und Molenbeek in Belgien gehören. In der vergangenen Woche hatte die französische Niederlassung eine Verschuldung der Eagle Football Group von 463,8 Millionen Euro bekanntgegeben.

Bereits im vergangenen Jahr hatte dem Verein, der von 2002 bis 2008 siebenmal nacheinander französischer Meister geworden war, der Zwangsabstieg gedroht - damals konnte Lyon dies aber noch abwenden. Das Team von Trainer Pierre Sagé schloss die Saison auf Platz sechs ab und qualifizierte sich für die Europa League. Dort traf Olympique mit dem ehemaligen FC-Bayern-Profi Corentin Tolisso zuletzt auf 1899 Hoffenheim (2:2).