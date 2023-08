Brasilianer verlässt Paris Perfekt - Neymar wechselt nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal Stand: 15.08.2023 18:58 Uhr

Der Brasilianer Neymar wechselt als nächster Fußball-Superstar nach Saudi-Arabien. Der 31-Jährige von Paris Saint-Germain spielt künftig für Al-Hilal.

Das verkündeten der saudische Klub und der französische Serienmeister am Dienstag (15.08.2023) in einem 70-sekündigen Video. "Ich bin hier in Saudi-Arabien - ich bin ein Hilali" , sagt der Superstar darin.

Neymar absolvierte zuvor erfolgreich den Medizincheck. Die Ablösesumme soll unter 100 Millionen Euro betragen. Er soll einen Zweijahresvertrag erhalten und trägt die Rückennummer 10.

Neymar war 2017 vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt. Die Ablöse betrug damals die Rekordsumme von 222 Millionen Euro. An der Seine konnte der Südamerikaner die hoch gesteckten Erwartungen nicht erfüllen.

Der nächste Superstar

Die Liste der Stars in Saudi-Arabiens Profiliga SPL ist damit mehr als ansehnlich. Dort kicken bereits Cristiano Ronaldo (38), der Ex-Münchner Sadio Mané (32/beide Al-Nassr), Karim Benzema (35), N'Golo Kante (32/beide Al-Ittihad), Jordan Henderson (33/Al-Ettifaq) oder Riyad Mahrez (32) beim vom Deutschen Matthias Jaissle (abgeworben von RB Salzburg) trainierten Al-Ahli.

Rückkehr nach Barcelona war wohl ein Thema

Spanische Medien berichteten, Neymar habe sich bei stundenlangen Verhandlungen bis zuletzt darum bemüht, von Al-Hilal für die nächste Saison an den FC Barcelona ausgeliehen zu werden. Auch der katalanische Klub, bei dem der Brasilianer vier Jahre unter Vertrag stand, habe sich monatelang hinter den Kulissen um eine solche Regelung bemüht, die die Saudis aber schließlich abgelehnt hätten, schrieb die Zeitung "Sport". Zudem habe Barça-Trainer Xavi Hernández eine Rückkehr seines früheren Teamkollegen skeptisch gesehen, schrieb die Zeitung "AS".

Al-Hilal soll zuletzt auch an einer Verpflichtung des französischen Top-Stürmers Kylian Mbappé von PSG interessiert gewesen sein und dafür eine Rekordablöse von 300 Millionen Euro geboten haben, damit aber bei dem 24-Jährigen abgeblitzt sein.