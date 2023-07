Kapitän des FC Liverpool Vorwurf Heuchelei - viel Kritik an Henderson für Wechsel nach Saudi-Arabien Stand: 27.07.2023 13:26 Uhr

Jordan Henderson wechselt vom FC Liverpool zu Al-Ettifaq nach Saudi-Arabien. Queere Fanclubs kritisieren ihn für den Schritt.

Al-Ettifaq bestätigte am Donnerstag (27.07.2023) die Verpflichtung Hendersons. Englische Medien hatten zuvor darüber berichtet, dass der FC Liverpool eine Ablöse von umgerechnet fast 14 Millionen Euro erhält. Henderson soll demnach in Saudi-Arabien mehr als 800.000 Euro pro Woche verdienen. Dort trainiert er bei der Liverpooler Ikone Steven Gerrard. Der Klub bestätigte am Mittwoch außerdem die Verpflichtung des französischen Spielers Moussa Dembélé.

Queerer Liverpool-Fanclub: "Wir sind entsetzt"

Queere Fanclubs kritisierten Henderson seit sich der Transfer anbahnt. Henderson hatte sich jahrelang für die Rechte der LGBTQIA+-Gemeinschaft eingesetzt. Nun wechselt Henderson in ein Land, in dem homosexuelle Handlungen strafbar sind und möglicherweise mit dem Tod bestraft werden. Homosexuelle sind in Saudi-Arabien zudem im Alltag Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt. Mit dem Wechsel nach Saudi-Arabien stellen einige Fans nun die Aufrichtigkeit der bisherigen Unterstützung Hendersons für die Gemeinschaft in Frage.

"Kop Outs", ein queerer Fanclub des FC Liverpool, schrieb bei Twitter vor dem Wechsel, dass man Hendersons gezeigte Unterstützung zu schätzen gewusst habe. Aber: "Wir sind entsetzt und besorgt darüber, dass irgendjemand darüber nachdenken könnte, im Rahmen einer Sportswashing-Maßnahme für ein Regime zu arbeiten, in dem Frauen und LGBT+-Menschen unterdrückt werden und das regelmäßig weltweit an der Spitze der Todesurteilsliste steht."

Henderson engagierte sich beispielsweise bei "Rainbow Laces" ("Regenbogenschnürsenkel") für die Rechte queerer Menschen. Er trug die Schnürsenkel auch bei Spielen. Die Organisation hinter "Rainbow Laces" teilte mit, dass Henderson sich in Saudi-Arabien doch nun auch für die Rechte queerer Menschen einsetzen solle. Der Spieler veröffentlichte bei Instagram ein Video zu seinem Abschied aus Liverpool ohne Bezug auf die Kritik.

"Lion Pride", ein queerer Fanclub der englischen Nationalmannschaft, kritisierte den Wechsel ebenfalls deutlich: "Unsere Existenz und die 'Verbundenheit' zu uns sind im Vergleich zu einem riesigen Gehaltsscheck schwach."

Al-Ettifaq keiner der vier Klubs des Staatsfonds

AI-Ettifaq, wo auch der Ex-Mainzer Robin Quaison spielt, gehört dem saudi-arabischen Sportministerium und ist keiner der vier Klubs, die derzeit - vom saudi-arabischen Staatsfonds getragen - Superstars in die saudische Pro League holen. Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Nassr und Al-Hilal wurden vom Staatsfonds übernommen und haben Stars wie Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino, Ruben Neves oder Karim Benzema verpflichtet. Sie sollen der saudi-arabischen Pro League Glanz und sportlichen Wert verleihen.

Henderson war 2011 vom AFC Sunderland an die Anfield Road gewechselt, vier Jahre später übernahm er dann das Kapitänsamt von Gerrard. 2019 führte Henderson Liverpool zum Champions-League-Titel, im Folgejahr sicherte man sich den englischen Meistertitel.