La Liga, 35. Spieltag Real Sociedad fügt Meister Barca erste Heimniederlage zu 20.05.2023

Der FC Barcelona hat in der spanischen Liga erstmals in dieser Saison im eigenen Stadion verloren. Real Sociedad feierte am Samstag (20.05.2023) gegen den frisch gebackenen Meister einen wichtigen 2:1 (1:0)-Sieg.

Dank der Tore von Mikel Merino (5.) und Alexander Sörtloth (72.) festigten die Gäste den vierten Platz und hat drei Spieltage vor Saisonschluss bei fünf Punkten Vorsprung auf den Fünften FC Villarreal beste Chancen auf die Qualifikation für die Champions League. Für Barcelona traf Robert Lewandowski erst kurz vor Schluss zum 1:2 (90.), an der ersten Heimniederlage in der Liga seit dem letzten Spieltag der vergangenen Saison änderte das jedoch nichts mehr.