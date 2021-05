Tabellenführer Atlético hielt den Verfolger Barca mit dem 0:0-Unentschieden am Samstag (08.05.2021) im Camp Nou auf Distanz. Nach 35 von insgesamt 38 Spieltagen liegt das Team von Trainer Diego Simeone mit nunmehr 77 Punkten weiter zwei Zähler vor den Katalanen - und hat damit weiterhin den gute Chancen auf den ersten Titelgewinn seit 2014 in eigener Hand.

Real kann mit Atletico gleichziehen

Titelverteidiger Real Madrid hat jedoch am Sonntagabend die Chance, mit dem Stadtrivalen gleichzuziehen. Dazu benötigt die Mannschaft von Nationalspieler Toni Kroos einen Sieg gegen den Tabellenvierten FC Sevilla, der mit 70 Punkten ebenfalls noch Chancen auf den Titelgewinn hat.

Atletico zu Beginn stark - Ter Stegen hält Barca im Spiel

Die Gäste aus der Hauptstadt waren in der ersten Hälfte das deutlich gefährlichere Team. Ter Stegen musste innerhalb von nur drei Minuten zwei Mal bei Schüssen von Marcos Llorente (33.) und Yannick Carrasco (36.) sein ganzes Können zeigen. Während Atlético weitere gute Chancen vergab, kam Barça nur einmal mit Messi (40.) gefährlich vor das Tor von Jan Oblak, doch der Slowene wehrte den Schuss des Argentiniers zur Ecke ab.

Nach der Pause kamen die Hausherren besser ins Spiel. Sie hatten mit einem Kopfball von Gerard Piqué (62.) und einem von Messi getretenen Freistoß (66.) besonders gute Gelegenheiten, die Oblak aber zunichte machte. In der 69. hatte der Keeper bei einem Kopfball von Ronald Araújo zwar keine Chance, aber das Tor wurde wegen einer Abseitsstellung des Uruguayers aberkannt.

Messi und Co. lassen zuviele Chancen liegen

Vor allem Messi drängte im Anschluss auf das mögliche Siegtor. Doch Barcas Kapitän, der in 42 Spielen gegen Atlético 32 Mal traf, ging diesmal leer aus. Der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé vergab in der 85. per Kopf die letzte gute Chance. Mit dem Remis sind die Chancen der Katalanen von Trainer Ronald Koeman auf den Titelgewinn deutlich geschrumpft.

red/sid/dpa | Stand: 08.05.2021, 18:15