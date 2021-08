Eine Ära ist beendet - Messi verlässt den FC Barcelona

Der 34-Jährige ist seit dem 1. Juli vertragslos und jetzt auf der Suche nach einem neuen Verein. Der sechsmalige Weltfußballer debütierte im Oktober 2004 in der ersten Mannschaft.

Verfrühter Optimismus bei Laporta

Mit Barcelona gewann er vier Champions-League-Titel und zehn spanische Meisterschaften. Zudem führte er Barca zu drei Triumphen bei der Klub-WM und sieben Pokalsiegen.

Zuletzt hatte sich Klub-Boss Laporta aber noch optimistisch geäußert: . "Wir werden im Rahmen der Möglichkeiten des Clubs alles tun, damit Messi bleibt", erklärte Joan Laporta und räumte ein: "Noch ist nicht alles unter Dach und Fach, aber wir machen Fortschritte."

"Radikale Wende"

Die Sportzeitung "Marca", die am Vorabend noch von einer möglichen Verkündung eines neuen Vertrages in den nächsten Stunden berichtet hatte, schrieb bereits am späten Nachmittag von einer "radikalen Wende im Messi-Fall". Ein neuer Vertrag sei "fast unmöglich" .

Messi, der jüngst erst seine Urlaubswochen in Miami und Ibiza mit seiner Familie nach dem Gewinn der Copa América beendet hat, sei weiter als je zuvor von einem neuen Kontrakt mit dem FC Barcelona entfernt, hieß es weiter. "In der Umkleidekabine geben sie ihn verloren" , schrieb "As". Und so kam es dann kurz danach auch.

dpa | Stand: 05.08.2021, 20:03