Sein erstes Mal im Profiteam hatte "Leo" am 16. Oktober 2004 im Derby gegen Espanyol. Er wurde acht Minuten vor Schluss eingewechselt und musste auf der für ihn damals noch ungewohnten rechten Außenbahn ran. Mit 17 Jahren, drei Monaten und 22 Tagen war er seinerzeit der jüngste Spieler, der für Barcelona in einem Pflichtspiel auf dem Platz stand. Acht Mal war er im weiteren Saisonverlauf noch Joker, in der Champions League durfte er in derselben Saison erstmals gegen Schachtjor Donezk mitwirken.