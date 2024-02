Knöchel geprellt Verletzter Bellingham für Spiel gegen RB Leipzig fraglich Stand: 11.02.2024 13:41 Uhr

Reals Madrids Starspieler Jude Bellingham schied im Punktspiel gegen Girona verletzt aus und wird den Königlichen damit womöglich auch gegen RB Leipzig in der Champions League fehlen.

Der frühere Dortmunder hatte am Samstag (10.02. 2024) beim 4:0 in der Liga gegen den FC Girona zunächst einen Doppelpack erzielt, humpelte dann aber angeschlagen vom Feld. "Er hat einen verstauchten Knöchel. Wir hoffen, dass er fit wird", sagte Trainer Carlo Ancelotti mit Blick auf das Achtelfinalhinspiel am Dienstag (21.00 Uhr) in Leipzig.

Bellingham, den sein Teamkollege Vinicius Junior als "den besten" Real-Profi dieser Saison bezeichnete, hatte gegen Girona für das 2:0 (35.) und das 3:0 (54.) gesorgt. Längst wird der 20 Jahre alte Engländer mit Zinedine Zidane verglichen.

Ancelotti schwärmt in höchsten Tönen

Jude Bellingham hatte Borussia Dortmund im Sommer für 103 Millionen Euro verlassen. Nun hat er in 29 Pflichtspielen 20 Tore erzielt - und das als Mittelfeldspieler. Mit 16 Toren in 21 Spielen führt der 27-malige englische Nationalspieler aktuell auch die Torschützenliste der spanischen Liga an.

"Er ist unglaublich, wenn er in den Strafraum geht", sagte Ancelotti: "Wie er sich vor dem ersten Tor bewegt hat, das können nur sehr wenige."

Nach Angaben des spanischen Online-Portals Relevo wird der Engländer mehrere Wochen fehlen.