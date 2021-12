Dem FC Barcelona gelingt es einfach nicht, dauerhaft in erfolgreiches Fahrwasser zurückzukehren. Nachdem es unter Xavi Hernandez zwei Ligasiege in Folge gab, erlebte Barca am Samstag (04.12.2021) einen herben Rückschlag. Der einstige Topclub der Primera Division unterlag Betis Sevilla im eigenen Stadion mit 0:1. Das entscheidende Tor erzielte Juanmi in der 79. Minute.

Nicht nur das Ergebnis war für die Xavi-Mannschaft enttäuschend, sondern auch die Leistung. Gerade in der Offensive agierten die Katalanen sehr harmlos, schossen in der gesamten Partie nur drei Mal auf das gegnerische Tor. Zwar wurden auch die Gäste (zwei Schüsse aufs Tor) nur selten gefährlich, ihnen gelang jedoch im Gegensatz zu Barca der "Lucky Punch".