Start in La Liga FC Barcelona zwischen Anspruch und Wirklichkeit Stand: 13.08.2024 08:52 Uhr

Vom Selbstverständnis her geht der FC Barcelona in jede neue Saison mit dem Ziel, Titel zu gewinnen. Allerdings ist äußerst fraglich, ob dies in der nun startenden La Liga realistisch ist.

Die Euphorie im Land des Europameisters und Olympiasiegers ist groß. Am kommenden Wochenende startet kurz nach den Erfolgen der spanischen Nationalmannschaften auch wieder der nationale Ligabetrieb. Und mit ihm auch wieder mal das große Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid - wobei mittlerweile schon die Frage erlaubt ist, ob dies überhaupt noch eine Rivalität auf Augenhöhe ist oder die "Königlichen" sogar für ihren Erzrivalen unantastbar sind.

Die vergangene Saison war eine madrilenische Machtdemonstration. Real gewann erneut die Champions League und hatte zuvor nie auch nur den Hauch eines Zweifels aufkommen lassen, dass es den Meistertitel gewinnt. Barça wandelte dagegen zwischen Höhen und Tiefen, es gab so viel Bohei um Ex-Trainer Xavi, der erst seinen Rücktritt für das Saisonende verkündet hatte, dann doch verlängerte, um vor Saisonschluss entlassen zu werden.

Viel Gold-Power bei Barcelona und Titel-Lust bei Lewandowski

Hansi Flick hat nun die Aufgabe, die Katalanen wieder zu einem ernsthaften Konkurrenten für Real zu formen. Und sowohl die EM als auch die Olympischen Spiele machen Hoffnung, schließlich haben mit Pau Cubarsi, Eric Garcia, Fermin Lopez (alle Olympia-Gold), Pedri, Leipzig-Neuzugang Dani Olmo, Ferran Torres und Lamine Yamal (gehörten zum Europameister-Team) gerade sieben Spieler ihren wohl größten Karriereerfolg feiern dürfen. Diese jungen Spieler haben natürlich den Anspruch, auch in La Liga den Titel zu gewinnen.

Barcelonas Robert Lewandowski in Aktion

Das untermauerte auch einer der erfahrensten Spieler im Kader. "Ich will Titel mit Barcelona gewinnen. Das ist mein Ziel für diese Saison, und auch mein Mindset ist darauf eingerichtet, Titel zu gewinnen" , sagte Robert Lewandowski vor dem Auftaktspiel am Samstag (17.08.2024) beim FC Valencia: "Als wir vorletzte Saison Meister wurden und den Supercup gewonnen haben und ich die glücklichen Gesichter unserer Fans gesehen habe, habe ich mir gesagt: 'Ich will noch mehr!'"

Barça-Trainer Flick: "Wir wollen großartigen Fußball spielen"

Das will auch Flick - und das mit der Rückkehr zum Tiki-Taka-Fußball. " Ich bin nicht weit von der Barça-Idee entfernt. Ich möchte ein Team auf dem Feld haben, das aktiv ist. Wir wollen großartigen Fußball spielen ", hatte der ehemalige Trainer des FC Bayern München auf seiner Antritts-Pressekonferenz versprochen.

Lewandowski bemerkte, dass "viele frische Impulse aus dem Trainerstab" , zu dem auch Ex-Nationalspieler Heiko Westermann gehört, kämen. "Hansi verlangt von uns, dass wir alles zu 100 Prozent machen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen können" , sagte der Mittelstürmer weiter. Wenn seine Mannschaft aber so auftritt wie bei der Generalprobe am Montag (12.08.2024) gegen die AS Monaco, wird das nichts. Da kassierten die Katalanen eine 0:3-Klatsche.

Dennoch: Mit seinen Wortbeiträgen hält sich der spanische Spitzenklub keineswegs zurück, er muss sich aber trotzdem damit abfinden, in der kommenden Saison ganz klar nur der Herausforderer zu sein. Zu überragend ist der Kader von Real Madrid besetzt, um von zwei Rivalen auf Augenhöhe sprechen zu können. Toni Kroos ist zwar nicht mehr da, aber der Klub hatte schon längst dessen Erben ins Team geholt - und die Integration von Kylian Mbappé dürfte bei dessen Klasse nicht allzu schwierig sein.

Gelingt Barcelona noch der Transfer von Nico Williams?

Beim Team von Trainer Carlo Ancelotti gab es nur punktuelle Veränderungen, bei Barça ist der Umbruch ein deutlich größerer. Und er ist auch noch nicht beendet, die Katalanen arbeiten schon seit längerer Zeit an einer Verpflichtung des spanischen EM-Stars Nico Williams von Athletic Bilbao - weil die Gespräche mit dessen aktuellen Klub aber ins Stocken geraten sind, scheint nun Kingsley Coman vom FC Bayern Plan B zu sein.

Objekt der Begierde nach der EM: Nico Williams

Fakt ist: der Transfermarkt ist für den FC Barcelona noch nicht geschlossen. Und so offen wie die endgültige Zusammensetzung des Kaders ist, bleibt zum Start auch die Frage, ob die Zielvereinbarungen des Klubs realistisch oder das Produkt des historischen Anspruchs sind.