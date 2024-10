La Liga Barca bleibt vorne - Carvajal mit Kreuzbandriss Stand: 06.10.2024 18:29 Uhr

Der FC Barcelona hat am Sonntag dank Robert Lewandowski locker die Tabellenspitze behauptet. Real gewann ebenfalls, verlor aber Dani Carvajal für Monate.

Am Sonntag sorgte Lewandowski mit einem Hattrick für das 3:0 (3:0) bei Deportivo Alaves, innerhalb von nur 26 Minuten erzielte er drei Treffer (7. Minute/22./32.). In elf Pflichtspielen der Saison hat der langjährige Bayern-Stürmer damit bereits zwölf Tore erzielt. In seiner Zeit bei Barca seit 2022 war es für Lewandowski der dritte Dreierpack. Barcelona wahrte damit den Abstand von drei Punkten auf Real Madrid, der Erzrivale ist Zweiter in Spaniens höchster Liga.

Das Barca-Tor hütete am Sonntag als Vertreter des schwer am Knie verletzten Marc-André ter Stegen erneut Inaki Pena. Für Wojciech Szczesny, unter der Woche aus der Fußball-Rente geholt, kam das Spiel noch zu früh. Der Pole hilft in Barcelona bis Saisonende aus, Ende August war er bei Juventus Turin eigentlich abgetreten.

Real Madrid muss Sieg gegen Villarreal teuer bezahlen

Real Madrid bleibt trotz des 2:0 gegen Verfolger Villarreal weiter hinter Barcelona, allerdings vier Zähler vor Villarreal. Federico Valverde traf in der 14. Minute zur frühen Führung. Vinicius Junior (73.) sorgte mit einem sehenswerten Schuss aus knapp 25 Metern schließlich für die Entscheidung.

Durch den Erolg beendete Real, das zuletzt in der Liga 1:1 bei Stadtrivale Atletico gespielt und in der Champions League 0:1 bei OSC Lille verloren hatte, die kleine Durststrecke.

Verletzungs-Schock für Real - Carvajal mit Kreuzbandriss

Der Sieg für Real war aber mit einer schlechten Nachricht verbunden: Dani Carvajal verletzte sich kurz vor dem Spielende im Duell mit seinem Gegner Yeremi.

Der 32-Jährige erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbandes, einen Riss des äußeren Seitenbandes und einen Riss der Popliteussehne im rechten Bein, wie der spanische Rekordmeister bekannt gab. Carvajal werde in den kommenden Tagen operiert.