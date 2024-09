La Liga Atletico-Fans sorgen für Zwangspause bei Madrider Derby Stand: 30.09.2024 10:57 Uhr

In einem hitzigen Stadtduell glich Atletico Madrid gegen Real in der Nachspielzeit noch aus. Der FC Barcelona kassierte unter Trainer Hansi Flick nach sieben Siegen die erste Niederlage in La Liga.

Reals Torwart Thibaut Courtois entfernte irgendwann aus seinem Strafraum Feuerzeuge, Flaschen und zwischendurch auch eine Plastiktüte mit unbekanntem Inhalt. Etwa in der Mitte der zweiten Halbzeit musste das aufgeladene Nachbarschaftsduell mit Atlético (1:1) sogar für rund 20 Minuten unterbrochen werden.

Eder Militao hatte Real mit einem Freistoß in Führung geschossen. Als das Tor fiel, verloren einige Atletico-Fans vollständig die Fassung. Auch Gesprächsversuche von Atletico-Trainer Diego Simeone und Spielern mit den Anhängern sorgten nicht für Beruhigung.

Schiedsrichter Mateo Busquets Ferrer schickte daraufhin beide Mannschaften vorübergehend in die Kabinen des Metropolitano. "Es war ein bisschen verrückt" , sagte Atlético-Kapitän Koke nach dem Schlagabtausch am Sonntagabend (29.09.2024) und äußerte die Hoffnung, dass all jene, die Dinge aufs Spielfeld geworfen haben, "nicht ins Stadion zurückkehren" .

Simeone macht Courtois Vorwürfe

"Wir brauchen diese Leute nicht auf der Tribüne" , äußerte Atlético-Coach Diego Simeone, der in der langen Unterbrechung vor dem Fan-Block auf die eigenen Anhänger einredete und sich immer wieder mit den Fingern an die Stirn tippte. Man müsse bei solchen Aktionen handeln, "aber diejenigen, die anstiften, müssen auch sanktioniert werden" , meinte er kaum missverständlich in Richtung Courtois.

Jose Gimenez von Atletico Madrid stört Luka Modric von Real Madrid

Angel Correa (90.+5 Minute) glich spät in der Nachspielzeit noch aus. Atleticos Marcos Llorente (90.+8) sah für ein Foul an Javi Galan an der Mittellinie noch die Rote Karte.

"Es war eine korrekte Leistung des Schiedsrichters" , sagte Reals Coach Carlo Ancelotti. "Wir haben in der Umkleidekabine einige Dinge geklärt und sind dann zurückgekommen. Niemand wollte aufhören, aber ich denke, der Schiedsrichter hat gut gehandelt."

Real weiter hinter Barca

Real bleibt mit diesem Remis zwar als einziges Team in La Liga ungeschlagen und seit 40 Ligaspielen ohne Niederlage. Aber den Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona konnten die "Königlichen" nur um einen Punkt verringern. Mit 18 Zählern liegt der Titelverteidiger drei Punkte hinter Tabellenführer und Dauerrivale Barca.

Die Katalanen hatten am Samstag nach zuvor sieben Siegen in sieben Spielen in La Liga einen ersten Rückschlag unter Hansi Flick hinnehmen müssen. Barcelona unterlag beim La-Liga-Überraschungsteam FC Osasuna mit 2:4 (0:2).

Doppelpack von Budimir - auch Zaragoza trifft

Vor allem eine schwache Anfangsphase sorgte im zweiten Spiel nach der Verletzung des deutschen Nationaltorhüters Marc-André ter Stegen dafür, dass Barcelona seine Klasse an diesem Abend nicht ausspielen konnte. Ante Budimir (18.) und FC-Bayern-Leihgabe Bryan Zaragoza (28.) brachten die Gastgeber schon recht komfortabel in Führung.

Zwar gelang Barca der Anschlusstreffer durch Pau Victor (53.), Budimir konnte per Elfmeter allerdings wieder den alten Vorsprung herstellen (72.). Zuvor hatte Barca einige Gelegenheiten auf den Ausgleich ausgelassen. Nach dem Treffer zum 3:1 kam Osasuna allerdings zu mehreren Konterchancen, um das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Eine davon nutzte Abel Bretones zum Endstand (85.), Lamine Yamal konnte immerhin noch sehenswert verkürzen (90.).