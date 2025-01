Real Madrid Alaba feiert emotionales Comeback Stand: 20.01.2025 12:14 Uhr

Nach über einem Jahr voller Rückschläge kehrte David Alaba auf den Fußballplatz zurück. Das ersehnte Comeback für Real Madrid kam einer Erlösung gleich.

399 Tage. Lange musste David Alaba warten, doch nach all den Leiden, nach all den Rückschlägen, kostete er jeden einzelnen Moment aus. "Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich dieses Gefühl vermisst habe" , schrieb der Österreicher nach seinem emotionalen Comeback in den Sozialen Medien.

Die Zuschauer im prächtigen Santiago Bernabeu erhoben sich von ihren Sitzen und klatschten lautstark Beifall, als Alaba beim 4:1 im Ligaspiel von Real Madrid gegen UD Las Palmas in der 76. Minute für Nationalspieler Antonio Rüdiger den Platz betrat. Schon beim Warmmachen hatten die "Madridistas" den Wiener mit Sprechchören gefeiert.

"Nach mehr als einem Jahr kann ich nun wieder das tun, was ich am meisten liebe. Es war ein langer Weg, aber jeder einzelne Tag harter Arbeit hat sich gelohnt" , schrieb Alaba weiter.

Reha mit mehreren Rückschlägen

Über 13 Monate musste der frühere Bayern-Star nach einem Kreuzbandriss pausieren, den er sich am 17. Dezember 2023 zugezogen hatte. Auf dem Weg zurück kam es in der Reha zu mehreren Rückschlägen, zwischenzeitlich gab es sogar Spekulationen über ein drohendes Karriereende.

Bei der EM in Deutschland war er trotzdem dabei. Nicht als Spieler, sondern als "Non-playing Captain" im Gefüge von Teamchef Ralf Rangnick. Fortschritte im Genesungsprozess machte Alaba aber kaum. Erst am 30. September stieg er wieder ins Lauftraining ein, zu Beginn des neuen Jahres nominierte Trainer Carlo Ancelotti ihn erstmals wieder für den Kader der "Königlichen".

"Wofür kämpfst Du am Ende des Tages? Was überwindest Du jeden Tag für dich selbst? Wie schaffst Du es, immer das Positive zu sehen, auch wenn es dunkel ist? Ich weiß es und habe es in den letzten Tagen, Wochen und Monaten immer gewusst. Alles für heute" , schrieb Alaba nach seinem Comeback, das nicht nur ihn selbst freute.

Kroos grüßt, Mbappé lobt

"Er ist zurück" , schrieb Toni Kroos bei Instagram unter Alabas Beitrag. Reals Superstar Kylian Mbappé schwärmte: "Wir freuen uns sehr für ihn, er ist ein unglaublicher Kerl und er hat Qualität. Er wird ein wichtiger Spieler für uns sein." Auch Alaba selbst kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. "Jetzt geht es wieder richtig zur Sache! Wir haben noch viel vor uns!" , gab der Verteidiger vor. Dass der Rekordmeister und Champions-League-Sieger wieder die Tabellenführung in La Liga übernahm, geriet an diesem emotionalen Abend beinahe in Vergessenheit.