WM-Qualifikation Japan muss wohl nicht nach Nordkorea reisen Stand: 22.03.2024 07:55 Uhr

Die Reisewarnung an die Fans ist wohl nicht mehr nötig, denn Japans Auswärtsspiel gegen Nordkorea wird nicht in Pjöngjang stattfinden - auf Wunsch der Nordkoreaner.

Das brisante Qualifikationsspiel für die Fußball-WM 2026 zwischen Nordkorea und Japan wird an einem neutralen Ort und nicht in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ausgetragen. Dies teilte der asiatische Fußballverband AFC am Freitag (22.03.2024) mit.

"Normalerweise liegt es in der Verantwortung der gastgebenden Mannschaft, den neutralen Austragungsort zu benennen, andernfalls muss die AFC diesen benennen", sagte AFC-Generalsekretär Windsor John der Nachrichtenagentur AFP. Das Spiel solle wie geplant am kommenden Dienstag stattfinden.

Anfrage in der Halbzeit

Schon wenige Stunden nach dem 1:0-Hinspielsieg der Japaner in Tokio am Donnerstag hatte Verbandschef Kozo Tashima gesagt, die nordkoreanische Seite habe noch während der Partie um eine räumliche Verlegung des Rückspiels gebeten. Die Nordkoreaner "haben uns in der Halbzeit gefragt, ob wir es in Japan organisieren können". Japan führt mit drei Siegen aus drei Spielen die Qualifikationsgruppe B an, gegen Nordkorea erzielte Ao Tanaka von Zweitligist Fortuna Düsseldorf nach Vorarbeit von Freiburgs Ritsu Doan das einzige Tor (2. Minute).

Generalsekretär John sagte nicht, warum das Spiel verlegt werden soll. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo meldete am Donnerstag, Nordkorea wolle das Spiel aus Angst vor bakteriellen Infektionen in Japan nicht ausrichten.

Verband warnt Fans vor Anreise

Die Partie hatte schon im Vorfeld für Aufsehen gesorgt, Japan hatte seine Fans vor einer Reise zum Spiel gewarnt. "Wie Sie wissen, steht Nordkorea Japan feindselig gegenüber und Reisen werden der breiten Öffentlichkeit nicht empfohlen", schrieb das Außenministerium auf X.

Ein Reiseverbot bestand nicht, obwohl die beiden Länder keine diplomatischen Beziehungen unterhalten. Es wäre das erste Aufeinandertreffen der Teams in Nordkorea seit 2011 gewesen.

Frauen-Länderspiel nach Saudi-Arabien verlegt

Die Frauen-Nationalmannschaften der beiden Länder waren in der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris ebenfalls aufeinandergetroffen. Dort war das Hinspiel im Februar von der nordkoreanischen Hauptstadt auf neutralen Boden in Saudi-Arabien verlegt worden.