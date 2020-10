Der FIFA-Schiedsrichter wählte für seine Botschaft die größte Boulevardzeitung des Landes. "Ich bin schwul" , titelte "Verdens Gang" am Dienstag (27.10.2020). Dazu brachte sie ein Foto von Hagen und den Schriftzug "Sporten" (Der Sport) in Regenbogenfarben. "Ich habe das Gefühl, dass es wichtig ist, der Sache die Brisanz zu nehmen, dass ich schwul bin" , hatte Hagen am Montag der Lokalzeitung "Glamdalen" aus Kongsvinger gesagt: "Ich habe mein ganzes Leben so gelebt, das ist nichts, worüber ich mir Gedanken mache."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Signal gegen Homophobie im Fußball

Dass Homophobie ein Problem im Fußball ist, wurde erst wieder am vergangenen Sonntag beim Erstliga-Duell zwischen Valerenga IF und Kristiansund BK deutlich. VIF-Trainer Dag-Eilev Fagermo war dabei von Gäste-Profi Flamur Kastrati als "verdammte Schwuchtel" beschimpft worden. Tom Harald Hagen konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. "Es ist der Gipfel der Ironie, dass ausgerechnet ich dieses Spiel geleitet habe" , sagte er im Anschluss. Hagen hatte nichts gehört - entschloss sich aber am Tag darauf als erster Mann im norwegischen Spitzenfußball zu seinem Coming-out.

Ex-Profi Fjörtoft: "Ein Vorbild"

Doch was für den 42-Jährigen "mein Alltag" ist, können viele noch immer nicht offen zeigen. Auch nicht in einem der liberalsten Länder der Welt. Hagens Coming-out wird deshalb weit über die Fußballszene hinaus als wichtiges Signal gefeiert. "Ich applaudiere, das ist fantastisch", sagte Abid Raja, Minister für Kultur und Gleichstellung. Hagen "bahne den Weg für mehr Toleranz und Akzeptanz für Verschiedenheit im Sport" , betonte er. Der norwegische Schiedsrichter-Chef Terje Hauge nannte seinen Kollegen wie der frühere Bundesliga-Profi Jan Aage Fjörtoft ein "Vorbild". Der norwegische Verband (NFF) twitterte mit zwei Regenbogenfahnen das Motto "Fußball ist für alle", zahlreiche Klubs schlossen sich an.

Gjert Moldestad, Sprecher der Fanvereinigung und selbst bekennender Homosexueller, schrieb: "Wir brauchen Beispiele, die uns beweisen, dass es okay ist, im Männerfußball offen schwul zu sein. Tausend Dank!"

Schiedsrichter Hagen: "Die Zeit ist reif"

Er halte die Zeit für reif und könne sich "nicht vorstellen, dass es für mich andere als positive Folgen hat" , meinte Hagen, der seit 2006 in der Eliteserien und seit 2009 als FIFA-Referee pfeift. Zwar sei es "ein bisschen unheimlich" , dass er damit jetzt in den Medien sei, aber: "Ich habe gelernt, mich mit mir selbst sicher zu fühlen. Mein Leben ist schön."

Im Fall Kastrati, dem nach einer unglaubwürdigen Entschuldigung eine Sperre droht, wolle er niemanden verurteilen, ergänzte der Unparteiische: "Aber wir müssen das aus dem Fußball rauskriegen." Er selbst habe bei den jährlichen Schiedsrichter-Treffen "selbstverständlich" seinen Partner dabei, "und das wurde immer gut aufgenommen" . Genau wie sein Coming-out.

dpa | Stand: 27.10.2020, 14:00