Dinamo Zagrebs Trainer Mamic zu Haftstrafe verurteilt

Mamic wurde wegen Betrugs zu einer Haftstrafe verurteilt. "Obwohl ich mich nicht schuldig fühle, wie ich bereits angekündigt habe, akzeptiere ich das endgültige Urteil als solches und trete von der Position des Cheftrainers und Sportdirektors von GNK Dinamo zurück" , erklärte er.

Der 49-Jährige soll gemeinsam mit seinem Bruder Zdravko eine zweistellige Millionensumme bei Dinamo unterschlagen haben. Zdravko Maic muss sogar noch zwei Jahre länger ins Gefängnis.

Karriere in der Bundesliga

In Deutschland spielte Mamic unter anderem für Bayer Leverkusen, den VfL Bochum und Greuther Fürth. Noch am Donnerstag (11.03.2020) stand er als Dinamo-Trainer beim Achtelfinalhinspiel der Europa League bei Tottenham (0:2) an der Seitenlinie.

sid/dpa | Stand: 16.03.2021, 09:30