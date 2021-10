Regelhüter sprechen über längere Halbzeit und Abseits-Revolution

Das Abseits gehört zu den großen Streitpunkten im Fußball-Regelwerk, besonders seit der Einführung des Videobeweises. Denn seitdem werden mitunter Tore zurückgenommen, bei denen der Video-Assistent erst nach minutenlangem Prüfen festgestellt hat, dass sich ein Körperteil des Angreifers wenige Zentimeter im Abseits befand.

"Deshalb müssen wir prüfen, ob wir die Abseitsregel anpassen müssen", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino beim FIFA-Kongress am 21. Mai. "Vor Einführung des VAR galt für die Schiedsrichter: Im Zweifel für den Angreifer. Mit VAR gibt es keine Zweifel mehr."

Revolutionäre Abseits-Änderung wird getestet

Eine Reformidee, vorangetrieben von FIFA-Entwicklungsdirektor Arsene Wenger, soll solche knappen Abseitssituationen verhindern und würde den Angreifern einen deutlichen Vorteil verschaffen. Demnach befände ein Spieler erst im Abseits, wenn er sich komplett vor der Abseitslinie befindet, also Licht zwischen ihm und dem Verteidiger zu sehen ist. Die Arme blieben als Körperteile, mit denen der Angreifer kein Tor erzielen darf, weiterhin ausgenommen.

Infantino rechnete vor, dass in der vergangenen Premier-League-Saison im Schnitt vier Abseitspositionen gegeben hatte. "Mit der neuen Regel wären zwei davon kein Abseits gewesen. Vielleicht wären ein paar Tore zusätzlich gefallen", sagte Infantino. "Natürlich müssen wir aber schauen, welchen Einfluss die Regel auf das Spiel hätte. Deshalb testen wir sie in Amerika und China, Professor Arsene Wenger überwacht diese Tests." Allerdings werden die Tests nach Sportschau-Informationen wohl erst Anfang 2022 starten, da viele Turniere pandemiebedingt ausgefallen sind.

Abseits auf der Tagesordnung

Das International Football Association Board (IFAB) legt die globalen Fußballregeln fest und wird sich am 27. Oktober unter anderem mit den Abseits-Versuchen beschäftigen. Sie stehen auf der am Freitag (15.10.2021) veröffentlichten Tagesordnung für die Sitzung des Fußball- und Technik-Beratungsgremiums.

Dieses Gremium aus Spielern und Schiedsrichtern hilft dem IFAB bei der Entscheidungsfindung. Regeländerungen kann allerdings nur die Jahresversammlung beschließen, die in der Regel im Februar oder März stattfindet. Dem Weltverband FIFA gehören vier der acht IFAB-Stimmen, er hat also großen Einfluss.

Automatische Abseitsmeldung schon bei der WM 2022?